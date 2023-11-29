Российские фигуристы нацелились на Францию

Ранее в среду, 29 ноября, „РИА Новости“ со ссылкой на источник сообщило, что Морозова и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой и могут переехать тренироваться в США под кураторством отца фигуристки Николая Морозова. По информации агентства, фигуристы прорабатывают вариант перехода в сборную Франции, пишет РБК.

“Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару“, — сказала Тарасова.

Морозова родилась в США, выступала за США и Францию, с 2016 года представляет Россию. Ранее каталась в парах с Андреем Багиным и Девидом Нарижным.В октябре пара снялась с этапа Гран-при в Красноярске после короткой программы из-за того, что на тренировке Морозова получила порез ноги после столкновения с Елизаветой Шанаевой.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.