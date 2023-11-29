Швейцария намерена провести самые дешевые зимние Олимпийские игры в истории(1)
Олимпийский комитет Швейцарии намерен согласовать с властями страны и местным населением проведение Игр в 2030 или 2034 г. Бюджет на организацию соревнований хотят ограничить $1,7 — $1,8 млрд. С поправкой на инфляцию это будут самые дешевые Олимпийские игры в истории, сообщает агентство Bloomberg.
Проведение зимних Олимпийских игр, как правило, обходится дороже в разы. Например, на проведение Олимпиады 2022 г. в Пекине, по данным властей КНР, ушло $3,9 млрд. Ряд независимых изданий оценивали истинный объем трат в $38,5 млрд. Бюджет Игр 2018 г., состоявшихся в южнокорейском Пхенчхане, составил около $15 млрд. Счетная палата РФ объявила, что на Олимпиаду 2014 г. в Сочи было израсходовано 325 млрд руб. (около $11 млрд), пишет Sportmail.
Швейцария планирует применить нестандартный подход. Еще в августе, когда стало известно о намерении страны принять зимние Олимпийские игры, сообщалось об идее организаторов отказаться от традиционной концепции проведения соревнований в одном городе. Все турниры хотели рассредоточить по разным частям страны.
Национальный олимпийский комитет также заявил, что для организации Игр планируется использовать уже существующие объекты, а без трат на возведение новой инфраструктуры можно будет обойтись. Более того, страна собирается отказаться от расходов на строительство олимпийской деревни: спортсменов планируют расселить в уже существующих домах и гостиницах.
„Швейцарии повезло. В стране есть практически вся необходимая инфраструктура, начиная от спортивных объектов и заканчивая транспортной сетью и жильем. Мы намерены воспользоваться этой возможностью“, — заявил агентству Reuters президент Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн.
На прошлой неделе Олимпийский комитет Швейцарии получил согласие всех спортивных федераций страны на подачу заявки по проведению Игр в 2030-х. На сайте организации сообщалось, что федерации-члены комитета провели генеральную ассамблею, на которой единогласно поддержали идею принять Игры.
Как известно сейчас, для приема Игр в Швейцарии собираются задействовать семь городов. Планируется, что Лозанна, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и Берн, столица страны, примут церемонии открытия и закрытия. Основную часть соревнований возьмут на себя города Цюрих и Цуг, а также горные курорты Кран-Монтана, Санкт-Мориц и Кандерштег. В Санкт-Морице уже проводились зимние Олимпиады 1928 и 1948 гг. Летние соревнования Швейцария не принимала никогда.
Швейцария планировала принять зимнюю Олимпиаду 2026 г. Организацию Игр также хотели закрепить за несколькими городами. Для этого по всей стране в 2018 г. проводили референдумы и по результатам голосования местного населения отказались от подачи заявки. Например, как сообщала местная телекомпания RTS, в кантоне Вале, где планировалось провести основную часть соревнований, 53,98% участников референдума проголосовали против идеи выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в городе Сьон. В самом Сьоне против Игр выступило 60% местного населения. Провалились и еще две попытки в период с 2013 по 2017 гг.
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