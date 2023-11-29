Швейцария намерена провести самые дешевые зимние Олимпийские игры в истории

Проведение зимних Олимпийских игр, как правило, обходится дороже в разы. Например, на проведение Олимпиады 2022 г. в Пекине, по данным властей КНР, ушло $3,9 млрд. Ряд независимых изданий оценивали истинный объем трат в $38,5 млрд. Бюджет Игр 2018 г., состоявшихся в южнокорейском Пхенчхане, составил около $15 млрд. Счетная палата РФ объявила, что на Олимпиаду 2014 г. в Сочи было израсходовано 325 млрд руб. (около $11 млрд), пишет Sportmail.

Швейцария планирует применить нестандартный подход. Еще в августе, когда стало известно о намерении страны принять зимние Олимпийские игры, сообщалось об идее организаторов отказаться от традиционной концепции проведения соревнований в одном городе. Все турниры хотели рассредоточить по разным частям страны.

Национальный олимпийский комитет также заявил, что для организации Игр планируется использовать уже существующие объекты, а без трат на возведение новой инфраструктуры можно будет обойтись. Более того, страна собирается отказаться от расходов на строительство олимпийской деревни: спортсменов планируют расселить в уже существующих домах и гостиницах.

„Швейцарии повезло. В стране есть практически вся необходимая инфраструктура, начиная от спортивных объектов и заканчивая транспортной сетью и жильем. Мы намерены воспользоваться этой возможностью“, — заявил агентству Reuters президент Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн.

На прошлой неделе Олимпийский комитет Швейцарии получил согласие всех спортивных федераций страны на подачу заявки по проведению Игр в 2030-х. На сайте организации сообщалось, что федерации-члены комитета провели генеральную ассамблею, на которой единогласно поддержали идею принять Игры.