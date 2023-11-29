В футболе снова готовят масштабное изменение правил. Это вообще больше похоже на хоккей

В этот раз представители IFAB сконцентрировали внимание на двух проблемах, которые, по их мнению, очень выражены в последние время — поведение участников матча и необходимость повышения уважения к официальным лицам, пишет Sportmail.

В IFAB обеспокоены возросшей агрессией со стороны футболистов в адрес арбитров. По нынешним правилам судья может показать карточку, если два и более игрока окружают его с претензиями. Теперь рефери могут попасть под более серьёзную защиту.

IFAB ссылается на статистику — в прошлом сезоне за споры с арбитрами жёлтые карточки получили 88 футболистов. И это только в АПЛ. А проект „Sin Bin“ (в переводе „корзина грехов“, куда отправляют футболиста на 10 минут), по крайней мере на любительском уровне, помог сократить количество случаев несогласия с арбитром и последующих споров на 38%.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на очередном заседании представил несколько идей по улучшению правил игры. Организация регулирует их с 1886 года, постоянно предлагая какие-то нововведения. Зачастую они совсем незаметные для массовой аудитории, но в этот раз предложения действительно масштабные. Чего стоит только удаление футболиста на 10 минут, так ещё и оранжевые карточки? Но и это ещё не всё.

В этот раз представители IFAB сконцентрировали внимание на двух проблемах, которые, по их мнению, очень выражены в последние время — поведение участников матча и необходимость повышения уважения к официальным лицам.

Поэтому первый предложенный пункт, который давно хотят закрепить официально — с судьями может общаться только капитан команды. Такая практика уже применяется в юношеских лигах Англии. Как и удаление с поля на 10 минут за споры с судьей.

В IFAB обеспокоены возросшей агрессией со стороны футболистов в адрес арбитров. По нынешним правилам судья может показать карточку, если два и более игрока окружают его с претензиями. Теперь рефери могут попасть под более серьёзную защиту.