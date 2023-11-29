КНИЖНЫЙ ОБЗОР | Время удивительных историй. Елена Скульская нашла четвертый сюжет

Елена Скульская боится профессиональных литературоведов.

О корнях своих непростых отношений с наукой о литературе Скульская недавно рассказала в миниатюре „Сладостная легенда“ (заголовок блистателен в своей двусмысленности, поскольку слово „легенда“ относится одновременно и к рассказанной истории, и к одному из ее героев): „Зимой 1967 года, в Тарту, на филфаке, она вытащила билет: „Пир во время чумы“. Это был первый экзамен, первая встреча с профессором, которым зачитывалась вся свободолюбивая страна и Европа“. Далее повествуется о параллели между ключевыми стихами из пушкинского „Пира во время чумы“ и стихотворением Тютчева „Цицерон“, которая Юрия Лотмана, судя по всему, не впечатлила. Однако в данном случае интереснее не история отношений Скульской с Лотманом (о них подробнее можно прочитать в романе „Мраморный лебедь“) и даже не способы, которыми Скульская осваивает и деконструирует литературоведческий дискурс (много материала на эту тему можно найти в романе „Пограничная любовь“), а две цитируемые строчки из Тютчева: „Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир“.

Литературовед сродни археологу – он вдохновлен руинами.

Вдохновлен руинами

Книге „Четвертый сюжет“ хорошо подошло бы название „Собеседники на пиру“ – если бы оно уже не было захвачено книгой литературоведческих работ Томаса Венцловы – выдающегося литовского поэта, друга и многолетнего собеседника двух нобелевских лауреатов, Чеслава Милоша (1911–2004) и Иосифа Бродского (1940–1996). Последнему, кстати, принадлежат слова „Мы, оглядываясь, видим лишь руины“, которые можно считать девизом литературоведения.

Литературовед сродни археологу – он вдохновлен руинами. Он бережно счищает с них вековую пыль, дорожа каждой пылинкой. А если он считает нужным что-то на этих руинах реконструировать, то будет делать это, сдерживая полет собственной фантазии, постоянно озираясь на источники и восстанавливаемый контекст. Это, без сомнения, консервативный подход.