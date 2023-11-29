КНИЖНЫЙ ОБЗОР | Время удивительных историй. Елена Скульская нашла четвертый сюжет
Писатели живы, пока их литературное наследие продуктивно переиначивается. Помогает в этом и „Четвертый сюжет“ Елены Скульской.
Елена Скульская боится профессиональных литературоведов.
О корнях своих непростых отношений с наукой о литературе Скульская недавно рассказала в миниатюре „Сладостная легенда“ (заголовок блистателен в своей двусмысленности, поскольку слово „легенда“ относится одновременно и к рассказанной истории, и к одному из ее героев): „Зимой 1967 года, в Тарту, на филфаке, она вытащила билет: „Пир во время чумы“. Это был первый экзамен, первая встреча с профессором, которым зачитывалась вся свободолюбивая страна и Европа“. Далее повествуется о параллели между ключевыми стихами из пушкинского „Пира во время чумы“ и стихотворением Тютчева „Цицерон“, которая Юрия Лотмана, судя по всему, не впечатлила. Однако в данном случае интереснее не история отношений Скульской с Лотманом (о них подробнее можно прочитать в романе „Мраморный лебедь“) и даже не способы, которыми Скульская осваивает и деконструирует литературоведческий дискурс (много материала на эту тему можно найти в романе „Пограничная любовь“), а две цитируемые строчки из Тютчева: „Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир“.
Литературовед сродни археологу – он вдохновлен руинами.
Вдохновлен руинами
Книге „Четвертый сюжет“ хорошо подошло бы название „Собеседники на пиру“ – если бы оно уже не было захвачено книгой литературоведческих работ Томаса Венцловы – выдающегося литовского поэта, друга и многолетнего собеседника двух нобелевских лауреатов, Чеслава Милоша (1911–2004) и Иосифа Бродского (1940–1996). Последнему, кстати, принадлежат слова „Мы, оглядываясь, видим лишь руины“, которые можно считать девизом литературоведения.
Литературовед сродни археологу – он вдохновлен руинами. Он бережно счищает с них вековую пыль, дорожа каждой пылинкой. А если он считает нужным что-то на этих руинах реконструировать, то будет делать это, сдерживая полет собственной фантазии, постоянно озираясь на источники и восстанавливаемый контекст. Это, без сомнения, консервативный подход.
Скульская устраивает на руинах театрализованное представление, сродни тому, что год за годом показывают студенты ее студии „Поэтическое содружество“, – с бурлеском, карнавальными переодеваниями, песнями, танцами и причудливым смешением языков. Показательно, что ни одна презентация книг Скульской, будь то сборники переводов, малой прозы или эссе, уже давно не обходится без ее студентов. Так было и с проходившей 25 октября в Доме писателей презентацией „Четвертого сюжета“. И хотя вместо чтения эссе публике была предложена мини-постановка по короткому рассказу „Изобретательность“, на уровне подхода к материалу новая книга Скульской вторит ее занятиям и интересам последних лет – это творческая провокация, травестия, буффонада.
„Четвертый сюжет“ – видимая попытка рефлексии писателя о мировой литературе – на деле оборачивается активным сотворчеством автора с его „персонажами“. Первый из них, конечно, выдающийся парадоксалист Хорхе Луис Борхес. Напомню его короткое эссе „Четыре цикла“, вдохновившее Скульскую на написание ее книги. Борхес утверждает, что существует четыре основных истории, которые, изменяясь в деталях, но сохраняя свою канву, мигрируют по мировой литературе. Первый сюжет – об осаде города, где одни герои штурмуют крепость, а другие защищают ее. Второй сюжет – о возвращении домой после долгих скитаний и приключений. Третий сюжет – о поиске чего-то ценного или важного, герои отправляются в долгое и опасное путешествие, чтобы найти желанное сокровище или обрести сакральное знание. Наконец, четвертый сюжет – о самоубийстве бога, где герой жертвует собой ради изменения миропорядка.
Удивительные истории
И хотя Борхес прямо говорит, что третью историю можно объединить со второй (их связывает опасное путешествие, различно лишь его направление – домой и из дома), в конце своего мини-эссе он настойчиво проговаривает: „Историй всего четыре“. Тогда почему же полемическая по отношению к аргентинскому писателю книга Скульской называется именно „четвертый“ (а не „пятый“, „двадцать четвертый“, „альтернативный“, „еще один“...) сюжет? Мне кажется, именно потому, что Скульская не берет на себя роль ниспровергателя (она вообще не скупится на эпитеты „великий“ и „гениальный“ по отношению практически ко всем разбираемым в книге авторам и их произведениям): активный творческий диалог для нее всегда важнее прямого спора. Именно поэтому давно пересекший Стикс Софокл оказывается в книге столь же живым, как скончавшийся во время пандемии ковида Ким Ки Дук.
Если у „Четвертого сюжета“ и есть какой-то объект полемики, то это – традиционный литературоведческий дискурс. Считается, что научный тип изложения, при необходимом бэкграунде пишущего, относительно легко воспроизводим. Подход Скульской к мировой литературе ценен как раз обратным: порой даже спорные наблюдения при индивидуальной фокусировке и ярком стиле написанного превращаются в неповторимые, удивительные истории. И в этом сила и ценность новой книги Елены Скульской: в конце концов, писатели живы, пока их литературное наследие продуктивно переиначивается.