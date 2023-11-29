Кубок мира по биатлону: победу в женской эстафете одержала Норвегия. Эстония заняла 11-е место

Победу в женской эстафете 4х6 км одержала сборная Норвегия (Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд), которые преодолели дистанцию за 1:18.48,3 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

Второе место у сборной Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг), которая отстала от победителя на 41,6 секунды (1 + 9).

Третье место у сборной Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) - 47,9 (0 + 4).

Эстонская команда пересекла финишную черту 11-й (1+13; +5.50,9). Туули Томингас, ехавшая в третьей смене, передала эстафету Ханне-Брите Каазик на седьмом месте, но биатлонистка, дебютировавшая на этапе КМ в минувшие выходные, к сожалению, проехала штрафной круг. Первые две смены вели Регина Эрмитс и Сьюзан Кюльм.

В составе женской сборной Эстонии выступят Туули Тоомингас, Регина Эрмитс, Сюзан Кюльм и Ханна-Брита Каазик.

Новый сезон КМ по биатлону стартовал в воскресенье с индивидуальной женской гонки на 15 км. Лучшей из представительниц Эстонии стала Кюльм, финишировавшая 18-й, что стало лучшим результатом в ее карьере. Туули Томингас финишировала - 33-й, Регина Эрмитс - 58-й, Ханна-Брита Каазик - 96-й.

Сегодня в Эстерсунде выступят 18 сборных, а эстонская команда стартует под 11-м номером.

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