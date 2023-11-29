Представители белорусских НКО в Эстонии: из-за санкций банка мы не можем дальше работать

Член правления Павел Морозов рассказывает, что некоммерческая организация начала работать с банком LHV с 2020 года. „Понравился интерфейс интернет-банка. Вначале все было достаточно дружественно. Мы „перетащили“ к ним еще наших коллег-белорусов из общественного сектора и даже часть знакомых из мелкого бизнеса“, — рассказывает Павел и отмечает, что первые проблемные темы начались в сентябре-декабре 2022 года по поводу TIIM YouTube Incubator — Центра поддержки гражданских инициатив. Это важный в области микромедиа общественный проект, который помогает видеоблогерам с общественно-политической тематикой в России, Беларуси, странах Центральной Азии развиваться и оставаться на плаву в это непростое время“.

„Банк начал запрашивать много разной информации по теме нашей работы, мы с ними встречались несколько раз, все поясняли. Говорили, что так как наши коллеги, во всяком случае часть из них, работают в зонах с особыми рисками, а банки, как мы знаем по примеру Беларуси, уже не раз выдавали данные общественных активистов сначала своим органам, а потом и в Беларусь, в результате руководитель крупнейшего независимого новостного агентства в Беларуси Алесь Липай просто погиб в результате давления властей, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий