Представители белорусских НКО в Эстонии: из-за санкций банка мы не можем дальше работать
Представители белорусских некоммерческих организаций бьют тревогу: после долгой работы на территории Эстонии находиться здесь становится сложнее. Это связно с тем, что банк LHV стал, по словам основателей НКО, внезапно и планомерно вытеснять из своих рядов именно такие белорусские организации, заставляя закрывать счета. Подробности — в материале RusDelfi.
Член правления Павел Морозов рассказывает, что некоммерческая организация начала работать с банком LHV с 2020 года. „Понравился интерфейс интернет-банка. Вначале все было достаточно дружественно. Мы „перетащили“ к ним еще наших коллег-белорусов из общественного сектора и даже часть знакомых из мелкого бизнеса“, — рассказывает Павел и отмечает, что первые проблемные темы начались в сентябре-декабре 2022 года по поводу TIIM YouTube Incubator — Центра поддержки гражданских инициатив. Это важный в области микромедиа общественный проект, который помогает видеоблогерам с общественно-политической тематикой в России, Беларуси, странах Центральной Азии развиваться и оставаться на плаву в это непростое время“.