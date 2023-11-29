Переспал с мамой своего партнера и будущей суперзвезды? В Америке гремит дикий скандал с ветераном НХЛ

Несколько дней назад при странных обстоятельствах от команды был отстранен Кори Перри, сообщает Sport24.

„Он находится вне команды, более подробной информации я предоставить не могу. Мы понимаем, что могут быть разные предположения, но из уважения не хотел бы вдаваться в подробности“, — сказал генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон NBC Sport Chicago.

Агент игрока Пэт Моррис заявил, что причина не в хоккее, а в семейных делах, что игроку нужно уладить личные вопросы, и его клиент хотел бы сохранить приватность.

На протяжении пары дней не было никакой информации, что на самом деле произошло с обладателем Кубка Стэнли и двукратным олимпийским чемпионом. И тут вспыли шокирующе подробности. В интернете появился слух, что у 38-летнего хоккеиста были отношения сексуального характера с мамой Коннора Бедарда во время mom’s trip.

„Блэкхоукс“ думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Коннора Бедарда основам игры, но, возможно, он зашел в роли „отца“ слишком далеко.

Это началось со слухов, но теперь несколько инсайдеров начали говорить на эту тему. Причиной решения „Чикаго“ могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Коннора Бедарда и Кори Перри. Это могло произойти, когда мамы игроков ездили вместе с командой на матчи“, — написали в издании Canucks Daily.

Журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис, освещающий выступление „Чикаго“, написал в твиттере, что эта информация „на 100% ложь“. Однако официального опровержения ни клуб, ни игроки не выпустили. „Блэкхокс“ вообще пока никак не отреагировали на эти слухи. Тем временем в социальных сетях идет активное обсуждение, а количество мемом растет в геометрической прогрессии.