Переспал с мамой своего партнера и будущей суперзвезды? В Америке гремит дикий скандал с ветераном НХЛ

Несколько дней назад при странных обстоятельствах от команды был отстранен Кори Перри, сообщает Sport24.
„Он находится вне команды, более подробной информации я предоставить не могу. Мы понимаем, что могут быть разные предположения, но из уважения не хотел бы вдаваться в подробности“, — сказал генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон NBC Sport Chicago.
Агент игрока Пэт Моррис заявил, что причина не в хоккее, а в семейных делах, что игроку нужно уладить личные вопросы, и его клиент хотел бы сохранить приватность.
На протяжении пары дней не было никакой информации, что на самом деле произошло с обладателем Кубка Стэнли и двукратным олимпийским чемпионом. И тут вспыли шокирующе подробности. В интернете появился слух, что у 38-летнего хоккеиста были отношения сексуального характера с мамой Коннора Бедарда во время mom’s trip.
„Блэкхоукс“ думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Коннора Бедарда основам игры, но, возможно, он зашел в роли „отца“ слишком далеко.
Это началось со слухов, но теперь несколько инсайдеров начали говорить на эту тему. Причиной решения „Чикаго“ могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Коннора Бедарда и Кори Перри. Это могло произойти, когда мамы игроков ездили вместе с командой на матчи“, — написали в издании Canucks Daily.
Журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис, освещающий выступление „Чикаго“, написал в твиттере, что эта информация „на 100% ложь“. Однако официального опровержения ни клуб, ни игроки не выпустили. „Блэкхокс“ вообще пока никак не отреагировали на эти слухи. Тем временем в социальных сетях идет активное обсуждение, а количество мемом растет в геометрической прогрессии.
В интернете сразу вспомнили, как несколько дней назад Бедарда спрашивали про отстранение Перри. „Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его здесь нет, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он — большая часть команда, и плохо, что он не может быть здесь сегодня“, — сказал 18-летний форвард.
„Надеюсь, Коннору Бедарду отключили уведомления о Кори Перри пару дней назад“, — написал в твиттере журналист ESPN Грег Вышинский. Стоит отметить, что никто из авторитетных хоккейных журналистов никак не подтвердил информацию о связи Перри с мамой Коннора.
Маму первого номера драфта-2024 зовут Мелани. Она появляется на мероприятиях вместе с сыном, попадает в кадр режиссера во время матчей „Чикаго“ (вместе со своим мужем и отцом Коннора Томом). Перед началом сезона журналисты много общались с Бедардом и его родителями, их семья выглядела образцовой. Мама и папа вложили много сил и времени, чтобы воспитать такого успешного хоккеиста. Теперь же они в эпицентре большого скандала.
У 38-летнего Перри, который в этом сезоне в качестве свободного агента перешел в „Чикаго“, есть жена (в браке с 2015 года) и сын Блейкни. В последние годы Кори называют главным неудачником НХЛ — он проиграл три финала Кубка Стэнли подряд. В 2020 году он проиграл „Тампе“, защищая цвета „Далласа“. Через год снова проиграл „Лайтнтинг“, но теперь в составе „Монреаля“. В сезоне 2021/22 он перешел в „Тампу“, но вновь остановился в шаге от заветного кубка. И если тогда нападающему все сочувствовали, то сейчас реакция совсем другая. Не исключено, что за „Чикаго“ Кори больше не сыграет.
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