Лига Чемпионов: „ПСЖ“ спасся от поражения на 98-й минуте, а „Барселона“, „Атлетико“, „Боруссия“ и „Лацио“ вышли в плей-офф
Во вторник состоялись несколько матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В группе Е „Лацио“ из Рима и „Атлетико“ из Мадрида обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ. Итальянцы обыграли дома шотландский „Селтик“ со счетом 2:0 благодаря дублю Чиро Иммобиле, „Атлетико“ обыграл на выезде нидерландский „Фейеноорд“ со счетом 3:1.
На 14-й минуте защитник хозяев Гертрюйда срезал мяч в свои ворота и помог гостям выйти вперед. Во втором тайме защитник „Атлетико“ Марио Эрмосо удвоил преимущество гостей. На 77-й минуте Матс Виффер сократил отставание „Фейеноорда“ в счете, но спустя четыре минуты игрок „Фейеноорда“ Сантьяго Хименес отправил мяч в собственные ворота.
Группа Е
„Лацио“ – „Селтик“ 2:0
Голы: 1:0 – 82 Иммобиле, 2:0 – 85 Иммобиле.
„Фейеноорд“ – „Атлетико“ 1:3
Голы: 0:1 – 14, автогол Гертрюйда, 0:2 – 57 Эрмосо, 1:2 – 77 Виффер, 1:3 – 81, автогол Хименес.
В захватывающей группе F, которую так же называют „группой смерти“, „Боруссия“ из Дортмунда первой вышла в плей-офф после победы над „Миланом“ со счетом 3:1.
На шестой минуте „Милан“ заработал пенальти, который не смог реализовать Оливье Жиру. Через четыре минуты Марко Ройс вывел немецкий клуб вперед. Однако на 37-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счет. На 59-й минуте Джейми Байно-Гиттенс снова вывел „Боруссию“ вперёд, а спустя 11 минут победную точку в матче поставил Карим Адейеми.
В другом матче этой же группы „ПСЖ“ спасся от поражения в игре против „Ньюкасла“ - 1:1. Английский клуб вышел вперед на 25-й минуте благодаря голу Александра Исака, но на 90+8-й минуте хозяева поля заработали пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.
В последнем туре „Боруссия“ принимает „ПСЖ“, а „Ньюкасл“ - „Милан“.
Группа F
„ПСЖ“ - „Ньюкасл“ 1:1
Голы: 0:1 – 24 Исак, 1:1 – 90+8, пенальти Мбаппе.
„Милан“ - „Боруссией“ Дортмунд 1:3
Голы: 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.
В группе G „Манчестер Сити“ принимал „РБ Лейпциг“, оба клуба гарантировали себе место в плей-офф в прошлом туре. Дубль Лоиса Опенды вывели немецкий клуб вперед со счетом 2:0, но голы Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Хулиана Альвареса во втором тайме обеспечили английской команде победу со счетом 3:2.
Группа G
„Манчестер Сити“ - „РБ Лейпциг“ 3:2
Голы: 0:1 – 13 Опенда, 0:2 – 33 Опенда, 1:2 – 54 Холанд, 2:2 – 70 Фоден, 3:2 – 87 Альварес.
„Янг Бойз“ - „Црвена Звезда“ 2:0
Голы: 1:0 – 8, автогол Неделькович, 2:0 – 29 Блум.
В группе H „Барселона“ со счетом 2:1 обыграла „Порту“, когда на гол Пепе ответили голами Жоау Канселу и Жоау Феликса.
„Барселона“ также обеспечила себе место в плей-офф. В другом матче той же группы донецкий „Шахтер“ обыграл „Антверпен“ со счетом 1:0 и делит второе место с „Порту“. В последнем туре украинский клуб отправится в Порту.
В заключительном туре каталонцы встретятся с бельгийской командой.
Группа Н
„Шахтер“ – „Антверпен“ 1:0
Гол: 1:0 – 12 Матвиенко
„Барселона“ - „Порту“ 2:1
Голы: 0:1 – 30 Пепе, 1:1 – 32 Жоау Канселу, 2:1 – 57 Жоау Феликс.
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