Лига Чемпионов: „ПСЖ“ спасся от поражения на 98-й минуте, а „Барселона“, „Атлетико“, „Боруссия“ и „Лацио“ вышли в плей-офф

В группе Е „Лацио“ из Рима и „Атлетико“ из Мадрида обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ. Итальянцы обыграли дома шотландский „Селтик“ со счетом 2:0 благодаря дублю Чиро Иммобиле, „Атлетико“ обыграл на выезде нидерландский „Фейеноорд“ со счетом 3:1.

На 14-й минуте защитник хозяев Гертрюйда срезал мяч в свои ворота и помог гостям выйти вперед. Во втором тайме защитник „Атлетико“ Марио Эрмосо удвоил преимущество гостей. На 77-й минуте Матс Виффер сократил отставание „Фейеноорда“ в счете, но спустя четыре минуты игрок „Фейеноорда“ Сантьяго Хименес отправил мяч в собственные ворота.

Группа Е

„Лацио“ – „Селтик“ 2:0

Голы: 1:0 – 82 Иммобиле, 2:0 – 85 Иммобиле.

„Фейеноорд“ – „Атлетико“ 1:3

Голы: 0:1 – 14, автогол Гертрюйда, 0:2 – 57 Эрмосо, 1:2 – 77 Виффер, 1:3 – 81, автогол Хименес.

В захватывающей группе F, которую так же называют „группой смерти“, „Боруссия“ из Дортмунда первой вышла в плей-офф после победы над „Миланом“ со счетом 3:1.

На шестой минуте „Милан“ заработал пенальти, который не смог реализовать Оливье Жиру. Через четыре минуты Марко Ройс вывел немецкий клуб вперед. Однако на 37-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счет. На 59-й минуте Джейми Байно-Гиттенс снова вывел „Боруссию“ вперёд, а спустя 11 минут победную точку в матче поставил Карим Адейеми.

В другом матче этой же группы „ПСЖ“ спасся от поражения в игре против „Ньюкасла“ - 1:1. Английский клуб вышел вперед на 25-й минуте благодаря голу Александра Исака, но на 90+8-й минуте хозяева поля заработали пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

В последнем туре „Боруссия“ принимает „ПСЖ“, а „Ньюкасл“ - „Милан“.

Группа F

„ПСЖ“ - „Ньюкасл“ 1:1

Голы: 0:1 – 24 Исак, 1:1 – 90+8, пенальти Мбаппе.

„Милан“ - „Боруссией“ Дортмунд 1:3

Голы: 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.