Украина заявила об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой. Что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал Украинской службе Би-би-си, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.

Юсов также сообщил, что легкие симптомы отравления имеют несколько сотрудников ГУР, число которых он не уточнил.

„Поскольку жена Буданова невысокая и весит немного, отравление проявилось у нее быстрее. А так оно подтвердилось еще у нескольких сотрудников, но они крупные, и ничего поначалу не заметили, но сейчас тоже лечатся“, — сообщили ранее Би-би-си осведомленные источники в украинском силовом блоке.

Состояние Марианны Будановой тяжелее, чем у сотрудников разведки — сейчас она находится в больнице.

По данным украинского издания „Бабель“, ее курс лечения завершается. „Далее — контроль врачей“, — сообщил ранее изданию источник в ГУР, также подтвердивший, что Марианну лечат с подозрением на отравление тяжелыми металлами.

Как утверждают в СМИ анонимные источники, яд, скорее всего, был подложен Будановой в еду.

„Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека“, — отметил представитель ГУР в комментарии „Бабелю“.

Издание „РБК-Украина“ также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Как добавляет это СМИ, неизвестно, было ли это „разовое отравление“ или „отравляли некоторое время порционно“.

Юсов в интервью Би-би-си пообещал, что подробности, скорее всего, будут известны уже к концу недели.

С прицелом на Кирилла Буданова?

Кто именно был целью отравителей — сотрудники ГУР, жена Буданова или сам руководитель разведки — неизвестно.

Источник Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах Украины сообщил, что уголовное дело пока не заводилось, но не исключено, что официальное расследование начнется в ближайшее время.

Как писала газета Washington Post со слов близкого окружения Буданова, он пережил не менее 10 покушений на его жизнь.