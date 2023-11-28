BBC News Русская служба
28.11.2023, 20:25

Украина заявила об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой. Что известно

 
Марианна Буданова и Кирилл Буданов на мероприятии в Киеве (фото января 2023 года)
Марианна Буданова и Кирилл Буданов на мероприятии в Киеве (фото января 2023 года)
ФОТО: VIACHESLAV RATYNSKYI | Reuters / Scanpix

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) подтвердило сообщения украинских СМИ об отравлении жены руководителя этой спецслужбы Кирилла Буданова.

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал Украинской службе Би-би-си, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.

Юсов также сообщил, что легкие симптомы отравления имеют несколько сотрудников ГУР, число которых он не уточнил.

„Поскольку жена Буданова невысокая и весит немного, отравление проявилось у нее быстрее. А так оно подтвердилось еще у нескольких сотрудников, но они крупные, и ничего поначалу не заметили, но сейчас тоже лечатся“, — сообщили ранее Би-би-си осведомленные источники в украинском силовом блоке.

Состояние Марианны Будановой тяжелее, чем у сотрудников разведки — сейчас она находится в больнице.

По данным украинского издания „Бабель“, ее курс лечения завершается. „Далее — контроль врачей“, — сообщил ранее изданию источник в ГУР, также подтвердивший, что Марианну лечат с подозрением на отравление тяжелыми металлами.

Как утверждают в СМИ анонимные источники, яд, скорее всего, был подложен Будановой в еду.

„Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека“, — отметил представитель ГУР в комментарии „Бабелю“.

Издание „РБК-Украина“ также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Как добавляет это СМИ, неизвестно, было ли это „разовое отравление“ или „отравляли некоторое время порционно“.

Юсов в интервью Би-би-си пообещал, что подробности, скорее всего, будут известны уже к концу недели.

С прицелом на Кирилла Буданова?

Кто именно был целью отравителей — сотрудники ГУР, жена Буданова или сам руководитель разведки — неизвестно.

Источник Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах Украины сообщил, что уголовное дело пока не заводилось, но не исключено, что официальное расследование начнется в ближайшее время.

Как писала газета Washington Post со слов близкого окружения Буданова, он пережил не менее 10 покушений на его жизнь.

В 2019 году под его машину заложили бомбу, но она сдетонировала раньше времени.

В интервью одному из американских СМИ Буданов рассказал, что эта „метка смерти“ заставила его быть очень осторожным, но он по-прежнему отвечает за весьма рискованные операции.

Буданов говорит, что практически живет в офисе и редко бывает на людях.

„В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка — возможно, это защита от любых попыток прослушки того, что говорят внутри“, — предполагает американское издание.

Об одном из покушений на своего мужа Марианна Буданова рассказывала в интервью изданию Elle в октябре 2022 года.

„Кирилл Алексеевич находился на совещании буквально за стеной от меня, а я зашла в одну из комнат почитать некоторые документы. Сняла ботинки и прилегла на диван напротив окна. И через несколько минут я слышу звук, который не спутаешь ни с чем, — звук прилета ракеты“, — рассказывала женщина.

„В этот момент я подбежала к двери, а Кирилл Алексеевич бежал мне навстречу. В этот день мы потеряли одного из наших товарищей“.

Марианна Буданова не работает в ГУР, но с начала полномасштабного вторжения проживает вместе с мужем в его кабинете.

С июня 2021 года Буданова работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.

Буданов говорил в интервью изданию War Zone, что Буданова — „профессор в нашей национальной полицейской академии“ и „преподает юридическую психологию“.

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