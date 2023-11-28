ФОТО | В Ласнамяэ случился сильный пожар. Людей просили закрыть окна и двери

В 17:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вяйке-Паала в столичном районе Ласнамяэ, где в производственном здании загорелась покрасочная камера. Позже спасатели уточнили, что загорелась автомастерская. На момент возгорания в здании находились четыре человека.

Спасатели отреагировали на вызов большими силами. На место прибыли пожарные команды Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольные спасатели Костивере и Табасалу.

Спасательный департамент предупредил, что по району распространяется темный дым, поэтому местным жителям по возможности следует отключить вентиляцию, закрыть окна и двери. Также спасатели просили избегать движения по улице Вяйке-Паала и держаться от нее на безопасном расстоянии.

В 17:43 в Спасательном департаменте сообщили, что четыре человека, находившиеся в здании, вышли и их осмотрели медики.

В 18.11 пожар был локализован, и в 18.31 спасатели сообщили, что очагов огня больше нет, помещения проверены и проветрены. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной оценке, загорелась вентиляционная установка покрасочной камеры, фильтры и вентиляционные трубы, выводящие пары краски из здания. Возгорание произошло в салфетке со специальной химической пропиткой, с которой огонь перекинулся далее на вентиляционную установку.

Все обстоятельства случившегося и точная причина пожара будут выяснены в ходе расследования.

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