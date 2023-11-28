ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (643-й день) | Продолжаются интенсивные бои в районе Авдеевки. Что будет в новом пакете санкций ЕС?

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон в ближайшее время выделит дополнительную помощь как Израилю, так и Украине. По словам Джонсона, на первом месте сейчас для США стоит помощь Израилю, хотя помощь Украине тоже входит в список приоритетов. „Разумеется, мы не позволим Владимиру Путину маршировать по Европе и мы понимаем необходимость оказания [Украине] помощи“, — заявил Джонсон.

Подразделения ракетных войск Украины поразили пункт управления и три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На марьинском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На запорожском направлении — три атаки возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области. На шахтерском направлении войска РФ не наступали.

На авдеевском направлении войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. ВСУ держат оборону, отразили 23 атаки противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердычев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области.

На лиманском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. ВСУ отразили 12 атак.

Произошло 84 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и восемь авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Российские войска утром нанесли авиаудар по территории предприятия в Торецке (Донецкая область). Ранения получили четыре работницы пострадавшего предприятия, которые в момент обстрела находились в одной из мастерских. Взрывом повреждены промышленные здания.

Российские войска нанесли утром также ракетный удар по территории предприятия в Запорожье. Тип ракеты уточняется. Предполагается, что это была одна из модификаций баллистической ракеты „Искандер“. По предварительным данным, один человек получил легкие ранения.

Утром военные РФ обстреляли Никополь из артиллерии, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лыса. Один из снарядов попал по пятиэтажному дому. Погиб 63-летний мужчина.

Всего из разных видов вооружения были атакованы 98 населенных пунктов и 65 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

Всего по Украине из-за непогоды обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. В Николаевской и Кировоградской областях остаются закрытыми для движения восемь автодорог. В Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве погибли 10 человек, еще 23 человека, в том числе два ребенка, пострадали.

В Николаевской области из-за шторма погибли два человека, еще двое пострадали. Спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля.

В Одесской области пять человек погибли из-за снежного шторма, еще 15 пострадали. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.

В Хмельницкой области в результате падения обломков беспилотника повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и автомобиль.

Армия РФ ударила по Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областям. Подробности не сообщаются.

В ночь на 28 ноября российские военные дважды обстреляли Херсон. Повреждены школа и частные дома, один человек пострадал.

В Сумской области днем из-за обстрела погибли три человека. Как заявили в областной прокуратуре, российские военные из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середины-Буды, не менее пяти частных домов были разрушены. Погибшие — две женщины и семилетняя девочка.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

На купянском направлении войска России отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника — до 30 военнослужащих и гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники противника в районах Торского и Григоровки ДНР. Потери ВСУ — до 40 военнослужащих и два пикапа.

На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска (Бахмута) ДНР. Войска РФ отразили три атаки противника в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки ДНР. Всего на этом направлении противник потерял до 135 военнослужащих и три пикапа.

На южно-донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного ДНР. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.

На запорожском направлении россияне отразили атаку противника в районе Новопокровки Запорожской области, поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ — до 65 военнослужащих и два бронетранспортера М113.

На херсонском направлении в результате обстрелов российской артиллерии и авиации противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“.

Войска РФ поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции, живую силу и технику противника в 103 районах.