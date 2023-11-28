ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (643-й день) | Продолжаются интенсивные бои в районе Авдеевки. Что будет в новом пакете санкций ЕС?
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и восемь авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Российские военные нанесли авиационный удар, применив беспилотник типа „Шахед-136/131“. Дрон уничтожен.
Произошло 84 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На лиманском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. ВСУ отразили 12 атак.
На бахмутском направлении ВСУ отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
На авдеевском направлении войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. ВСУ держат оборону, отразили 23 атаки противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердычев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На запорожском направлении — три атаки возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области. На шахтерском направлении войска РФ не наступали.
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении.
Подразделения ракетных войск Украины поразили пункт управления и три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В условиях войны невозможно оперативно проверять утверждения воюющих сторон.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон в ближайшее время выделит дополнительную помощь как Израилю, так и Украине. По словам Джонсона, на первом месте сейчас для США стоит помощь Израилю, хотя помощь Украине тоже входит в список приоритетов. „Разумеется, мы не позволим Владимиру Путину маршировать по Европе и мы понимаем необходимость оказания [Украине] помощи“, — заявил Джонсон.
Ситуация в регионах. Утренняя сводка МВД Украины
В ночь на 28 ноября российские военные дважды обстреляли Херсон. Повреждены школа и частные дома, один человек пострадал.
Армия РФ ударила по Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областям. Подробности не сообщаются.
В Хмельницкой области в результате падения обломков беспилотника повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и автомобиль.
В Одесской области пять человек погибли из-за снежного шторма, еще 15 пострадали. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.
В Николаевской области из-за шторма погибли два человека, еще двое пострадали. Спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля.
Всего по Украине из-за непогоды обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. В Николаевской и Кировоградской областях остаются закрытыми для движения восемь автодорог. В Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве погибли 10 человек, еще 23 человека, в том числе два ребенка, пострадали.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 10 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения были атакованы 98 населенных пунктов и 65 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Обстрелы населенных пунктов Украины во вторник
Утром военные РФ обстреляли Никополь из артиллерии, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лыса. Один из снарядов попал по пятиэтажному дому. Погиб 63-летний мужчина.
Российские войска нанесли утром также ракетный удар по территории предприятия в Запорожье. Тип ракеты уточняется. Предполагается, что это была одна из модификаций баллистической ракеты „Искандер“. По предварительным данным, один человек получил легкие ранения.
Российские войска утром нанесли авиаудар по территории предприятия в Торецке (Донецкая область). Ранения получили четыре работницы пострадавшего предприятия, которые в момент обстрела находились в одной из мастерских. Взрывом повреждены промышленные здания.
В Сумской области днем из-за обстрела погибли три человека. Как заявили в областной прокуратуре, российские военные из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середины-Буды, не менее пяти частных домов были разрушены. Погибшие — две женщины и семилетняя девочка.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении войска России отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника — до 30 военнослужащих и гаубица Д-20.
На краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники противника в районах Торского и Григоровки ДНР. Потери ВСУ — до 40 военнослужащих и два пикапа.
На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска (Бахмута) ДНР. Войска РФ отразили три атаки противника в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки ДНР. Всего на этом направлении противник потерял до 135 военнослужащих и три пикапа.
На южно-донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного ДНР. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.
На запорожском направлении россияне отразили атаку противника в районе Новопокровки Запорожской области, поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ — до 65 военнослужащих и два бронетранспортера М113.
На херсонском направлении в результате обстрелов российской артиллерии и авиации противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“.
Войска РФ поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции, живую силу и технику противника в 103 районах.
Российские средства ПВО перехватили два снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть украинских беспилотников.
В условиях войны невозможно оперативно проверять утверждения воюющих сторон.
Жену главы военной разведки Украины Кирилла Буданова пытались отравить, сообщает издание „Бабель“ со ссылкой на источники в разведке.
У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами, утверждают собеседники украинских журналистов. „Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека“, — завили они.
Жену Буданова, скорее всего, отравили через еду, заявили источники „Украинской правды“ в „силовом блоке“ Украины.
Сейчас супруга Буданова в больнице, куда ее доставили после продолжительного ухудшения здоровья.
Позже во вторник представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сообщил „Радио Свобода“, что информация, опубликованная СМИ об отравлении Марианны Будановой, соответствует действительности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в заседании ОБСЕ из-за присутствия Сергея Лаврова. Отказались и министры стран Балтии.
Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября — 1 декабря, которое пройдет в Северной Македонии в Скопье. О том, что Кулеба будет бойкотировать встречу сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Он уточнил, что речь идет о бойкоте именно на уровне министра. На уровне посла украинская делегация будет участвовать в заседании ОБСЕ.
Министры иностранных дел стран Балтии также объявили, что не будут участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, куда приедет Лавров.
„Место Лаврова — под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ. В течение последних двух лет мы видели, как Россия, член ОБСЕ, продолжает жестоко осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей. Агрессия России против своего независимого и мирного соседа Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее фундаментальные ценности“, — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Евросоюз выделит еще 194 миллиона евро на обучение украинских военных. Средства будут предоставлены через Европейский фонд мира. Тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала работу в ноябре 2022 года. С тех пор обучение прошли более 34000 украинских военных.
Генеральны секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина cтанет членом НАТО после окончания войны с Россией при условии, что она сумеет провести необходимые реформы. По его словам, все страны, входящие в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. На встрече НАТО-Украина будут согласованы рекомендации реформ, которые помогут ей стать полноправным членом союза. При этом Столтенберг подчеркнул, что полноправное членство в разгар войны невозможно, несмотря на постоянное сближение Украины и НАТО.
Экспорт в Россию из Турции двойного назначения товаров, используемых военными, таких как микрочипы и оптические прицелы, увеличивается. Это вызывает обеспокоенность США и ЕС, которые стремятся полностью перекрыть их ввоз в РФ.
Согласно публикации в британской газете Financial Times, в первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила о значительном экспорте подобных товаров в страны бывшего СССР — Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, которые, как считается, являются перевалочными пунктами для поставок в Россию. Общая сумма поставок – 158 млн долларов США, значительно превосходит данные прошлого года.
В новый пакет санкций ЕС войдут меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с верховным комиссаром ЕС по вопросам внешней политики Жозефом Боррелем в Брюсселе.
„Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения о санкциях, а именно — меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами“, — сказал Кулеба. По его словам, также ожидается решение по использованию замороженных российских активов на восстановление Украины.
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