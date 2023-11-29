Российский врач про работу в украинском госпитале: „Ребята, которых мы лечим, их ранил враг, их ранила Россия. И при этом они ко мне очень доброжелательны“
Известный российский врач-травматолог Андрей Волна после начала полномасштабной войны в Украине уехал из России в Эстонию. Позднее он отправился работать в украинский госпиталь волонтером-добровольцем в составе хирургической бригады, где помогает раненым военным и гражданским восстанавливать поврежденные конечности. Об этом и о многом другом он рассказал в интервью „Активатики“.
Вы же не просто попали из Эстонии в Украину, до этого вы много лет работали в Москве. Как сейчас к вам относятся украинцы, коллеги и люди, которых вы лечите? Они же знают, что вы работали в Москве.
Совершенно верно, но сначала небольшой дисклеймер. Я работаю волонтером-добровольцем в составе хирургической бригады военного госпиталя. И да, действительно, весь мой предыдущий опыт связан с работой в России. Я родился в Сибири. Работал в Сибири, потом переехал в Москву и работал в Москве. Но моя поездка в Украину началась не 5 сентября второго года полномасштабной агрессии. Моя активность в Украине началась в 2007-2008 годах, когда американские коллеги пригласили меня туда.
Для чего?
Для того, чтобы поднять существующий на тот момент уровень травматологии, чтобы вместе проводить курсы постдипломной подготовки травматологов-ортопедов в Украине. И вот с того времени, то есть пятнадцать лет, я практически ежегодно, а часто и по несколько раз в год бываю в Украине. У меня здесь много друзей среди коллег. Мы не только проводили курсы, мы вместе оперировали в то довоенное время, еще до 2014 года и после 2014 года, и сейчас – с началом полномасштабной агрессии.
Почему вы решили покинуть Россию?
После начала войны, с 2014 года, появилось ощущение, что Россия, страна, в которой я родился, становится все дальше и дальше от меня. Я имею в виду общественное настроение прежде всего. Это ощущение меня не покидало.
И некоторые из них (моих коллег), все мои посты в социальных сетях, мою активность, докладывали руководству. В какой-то момент мне сказали: „Вы знаете, Андрей Анатольевич, ваша общественная позиция… Ведь позиция нашей власти заключается в том, что это не оккупация, это даже не аннексия, это присоединение, а вот вы против“. И сказали, что мне лучше уйти, чтобы не дискредитировать нашу клинику.
Я перешел в другую, и снова мне предложили руководящий пост. Я работал достаточно счастливо, однако, когда началась полномасштабная агрессия, я не мог молчать. В тот момент я, наверное, был наивен. Мне казалось, что мы, врачи, особенно травматологи-ортопеды... Ведь что такое война? Это травматическая эпидемия. То есть эпидемия, когда ведущим является не вирус или какая-то бактерия, а ведущим фактором становится множество травм. И с нашей, врачебной точки зрения, так оно и есть. Поэтому мы, как и любой врач, особенно травматолог, должны выступить против этой эпидемии.
Я записал обращение к врачам. Я призывал выйти (с антивоенным протестом). Кое-кто меня поддерживал, но на очень приватном уровне, скажем так. Я оказался практически в одиночестве. Те люди, которые поддерживали меня, в итоге уехали. Но и после этого я не снижал уровень антивоенной активности и в том месте, где я работал, и в социальных сетях.
Меня предупредили, что уголовное дело наготове, и нужно уехать. Это мне сказали мои пациенты, поскольку я работал в клинике, где лечились разные люди, в том числе из силовых структур. Когда я получил предупреждение с одной стороны, с другой, с третьей, я понял, что надо уезжать. Не только потому, что я ненавижу войну и я не могу находиться в стране, которая развязала эту войну, и в среде, которая в основном поддерживает войну. Но и потому, что (меня ожидает) уголовное преследование. Моя жена, она врач нейрохирург, тоже антивоенная активистка. У нас трое несовершеннолетних детей. Значит и детей заберут. Сейчас такая практика в России. Ну и главное, это неприятие войны как таковой.
Поэтому я обратился в консульство Эстонии. На гуманитарном основании нам дали визы. Мы сели на машину. И 5 сентября 2022 года мы пересекли границу России и Эстонии. При пересечении границы я попросил международную защиту, политическое убежище для себя и для своей семьи.
Попадая в Эстонию и планируя попасть в Украину, вам пришлось нелегко, потому что у вас российский паспорт. Вы не являетесь гражданином Эстонии. И попасть в Украину как волонтер вам удалось не с первого раза. Как вообще получилось попасть в Украину?
Я говорил уже о том, что при пересечении границы я запросил международную защиту, потому что мне и моей семье угрожала опасность. Полгода продолжалась проверка со стороны специальных служб Эстонии и полиции Эстонии, действительно ли это так, и действительно ли мне угрожает опасность, и действительно ли я не представляю опасности для Европейского Союза. Через полгода было вынесено решение, что да, мне нельзя возвращаться в Россию, моей семье нельзя возвращаться в Россию.
Эстония, спасибо большое республике, взяла нас под международную защиту, предоставив вид на жительство и выдав специальный документ беженца для перемещений. И уже с этим документом беженца я обратился в консульство Украины в Таллинне с просьбой предоставить мне возможность въехать в Украину как волонтеру для того, чтобы помочь моим коллегам на тех участках лечения раненых, о которых мне известно достаточно много. Я имею в виду в профессиональном смысле. (Рассмотрение просьбы) продолжалось несколько месяцев.
Первоначально был отказ, я писал апелляцию. Но в итоге я благодарен за то, что мне разрешили приехать в Украину, и я здесь, в Киеве.
Ваша семья? Она осталась в Эстонии? Насколько я знаю, ваша супруга продолжает работать врачом?
– Да, моя жена нейрохирург, больше позвоночный хирург. В свое время она оперировала в России в больнице имени Боткина. В Москве это достаточно известная больница. Там она выполняла самые сложные операции. Ее мечта такая же, как и у меня. Сейчас она запросила разрешение на въезд в Украину. Она хочет приехать сюда и помогать настолько, насколько это возможно.
Вы знакомы с Украиной с 2008 года, но все-таки полномасштабное вторжение, оно изменило нашу реальность. Какие ваши ощущения? Вы были в Эстонии, вы были в России, вы приехали в Украину. Украина извне и Украина изнутри, есть ли для вас какая-то разница? Что вас шокировало, к чему вы не были готовы? А что, наоборот, для вас показалось более легким, чем ожидалось?
К чему я был готов, я и сейчас к этому готов, это к негативному отношению ко мне. Потому что украинцы совершенно не обязаны знать мой бэкграунд, не обязаны знать о моей политической позиции. Я представитель страны-агрессора, и я это четко понимаю. Несмотря на все мое желание и возможность помогать, я представляю страну-агрессора, я гражданин России. Несмотря на статус беженца, несмотря на эстонский вид на жительство. И то, что меня удивило, что меня шокировало в личных взаимоотношениях в клинике, в госпитале, это то, насколько ровное и доброжелательное отношение со стороны коллег. Не только врачей, но и нянечек, и медицинских сестер.
Они знают, что из-за войны я вынужденно уехал из России. Я приехал поддержать украинцев. Оказалось, что и украинцы поддерживают меня. Это необыкновенная нация, это совершенно уникальные люди. Вот это меня шокировало, потому, что (не было) никакой агрессии, никакой злости. А ребята, которых мы лечим, я говорю ребята потому, что это в основном молодые люди, они воевали, они видели врага в лицо, их ранил враг, их ранила Россия. И при этом очень доброжелательное отношение (у них ко мне), так как я против войны, так как я здесь, в Украине, потому что я с Украиной. Вот это действительно шок.
Многие люди знают меня пятнадцать лет. Я понимал, что с ними у меня будут нормальные отношения, но то, что я увидел и испытал в госпитале…Украина очередной раз дала мне много больше, чем я дал Украине. Это является главным впечатлением.
Я знаю, что вы очень много времени проводите в больнице, у вас ненормированный рабочий день. Но помимо больницы, вы общаетесь с украинцами? Как бы вы описали вашу коммуникацию? На бытовом уровне, в магазине, с хозяйкой квартиры или с хозяином квартиры, в метро, в такси?
Хозяин квартиры врач из России, который учился в Киеве в институте имени Богомольца. В начале полномасштабной агрессии его задерживали за антивоенное выступление. Он уехал в Данию, потому что у него отец датчанин, а мама украинка. У него русский красный паспорт, с ним он не может приехать в Киев, но помогает, как может. Благодаря его активности пять или шесть машин медицинской помощи отправлены в Украину. В том числе волонтерам. До меня в его квартире жил врач из Польши. Теперь я живу.
Я общаюсь с консьержами в доме. Все знают, откуда я и чем занимаюсь. И отношение ко мне очень хорошее. Я был в Одессе. Мне удалось съездить на полтора дня. Я не испытывал нигде каких-то проблем. Но повторюсь, я готов к этим проблемам, потому что я россиянин.
А как другие россияне относятся к запрету въезда? У меня очень много друзей из России, которые проживали в Киеве, но сейчас им запрещено въезжать в Украину. Некоторые отнеслись с пониманием, а некоторые, наоборот, отнеслись с обидой. Как ваш круг общения?
Ну, во-первых, какая тут может быть обида, дорогие друзья? Обиды быть не может. Война продолжается один год и восемь месяцев. Я имею в виду большая, широкомасштабная война. И Украина научилась с этим справляться, Украина справляется. Поэтому, прежде чем ехать сюда, нужно понять, чем ты можешь быть полезен, это первое. Второе, а не будешь ли ты здесь обузой? Можешь ли ты привнести что-то новое? Поэтому я могу сказать тем, кто хочет сюда приехать, то подумайте. Может быть вы можете помочь другим способом? Донатами на медицинскую помощь, если вы проживаете за пределами России, донатами, в том числе и для вооруженных сил Украины. Может быть, это будет лучше, чем приезжать сюда.
Вполне естественно, что Украина закрылась от граждан страны-агрессора. Никаких обид тут быть не может. Если на кого-то обижаться, то только на себя, на нас, как на граждан России, которые не смогли этого всего предотвратить, несмотря на активную позицию многих из нас.
Полностью интервью можно почитать по ССЫЛКЕ.
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