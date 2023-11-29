Российский врач про работу в украинском госпитале: „Ребята, которых мы лечим, их ранил враг, их ранила Россия. И при этом они ко мне очень доброжелательны“

Вы же не просто попали из Эстонии в Украину, до этого вы много лет работали в Москве. Как сейчас к вам относятся украинцы, коллеги и люди, которых вы лечите? Они же знают, что вы работали в Москве.

Совершенно верно, но сначала небольшой дисклеймер. Я работаю волонтером-добровольцем в составе хирургической бригады военного госпиталя. И да, действительно, весь мой предыдущий опыт связан с работой в России. Я родился в Сибири. Работал в Сибири, потом переехал в Москву и работал в Москве. Но моя поездка в Украину началась не 5 сентября второго года полномасштабной агрессии. Моя активность в Украине началась в 2007-2008 годах, когда американские коллеги пригласили меня туда.

Для чего?

Для того, чтобы поднять существующий на тот момент уровень травматологии, чтобы вместе проводить курсы постдипломной подготовки травматологов-ортопедов в Украине. И вот с того времени, то есть пятнадцать лет, я практически ежегодно, а часто и по несколько раз в год бываю в Украине. У меня здесь много друзей среди коллег. Мы не только проводили курсы, мы вместе оперировали в то довоенное время, еще до 2014 года и после 2014 года, и сейчас – с началом полномасштабной агрессии.

Почему вы решили покинуть Россию?

После начала войны, с 2014 года, появилось ощущение, что Россия, страна, в которой я родился, становится все дальше и дальше от меня. Я имею в виду общественное настроение прежде всего. Это ощущение меня не покидало.

И некоторые из них (моих коллег), все мои посты в социальных сетях, мою активность, докладывали руководству. В какой-то момент мне сказали: „Вы знаете, Андрей Анатольевич, ваша общественная позиция… Ведь позиция нашей власти заключается в том, что это не оккупация, это даже не аннексия, это присоединение, а вот вы против“. И сказали, что мне лучше уйти, чтобы не дискредитировать нашу клинику.