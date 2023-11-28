ВИДЕО | Европейская Баскетбольная Лига: клуб „Кейла“ с минимальным счетом проиграл бельгийскому клубу

После ничьей 20:20 в первой четверти „Кейла“ проигрывал со счетом 42:49 в конце второй четверти матча с „Льеж Баскетс“. За 11 секунд до конца второй четверти счет оставался равным 42:42, но в последние секунды гости забросили трехочковый бросок , а затем два двухочковых.

К концу третьей четверти гости вели 67:58. К третьей минуте решающей четверти их преимущество выросло до 12 очков (74:62), но „Кейла“ боролся до конца и сумел приблизиться на расстояние трех очков за 6,6 секунды до конца. Затем гости реализовали один из двух штрафных бросков, взяли подбор и выиграли матч со счетом 92:96.