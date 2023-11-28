Баскетбол
28.11.2023, 18:31

ВИДЕО | Европейская Баскетбольная Лига: клуб „Кейла“ с минимальным счетом проиграл бельгийскому клубу

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во вторник, 28 ноября, в рамках Европейской Северной Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ дома проиграл бельгийскому клубу „Льеж Баскет“ (92:96).

После ничьей 20:20 в первой четверти „Кейла“ проигрывал со счетом 42:49 в конце второй четверти матча с „Льеж Баскетс“. За 11 секунд до конца второй четверти счет оставался равным 42:42, но в последние секунды гости забросили трехочковый бросок , а затем два двухочковых.

К концу третьей четверти гости вели 67:58. К третьей минуте решающей четверти их преимущество выросло до 12 очков (74:62), но „Кейла“ боролся до конца и сумел приблизиться на расстояние трех очков за 6,6 секунды до конца. Затем гости реализовали один из двух штрафных бросков, взяли подбор и выиграли матч со счетом 92:96.

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