В Кохтла-Ярве избрали нового мэра

Сегодня депутаты горсобрания выразили вотум недоверия Вирве Линдер. За ее отставку проголосовали 14 депутатов, 10 были против и одного члена горсобрания не было на месте. Вместе с Линдер покинут свои должности и три вице-мэра.

Как сообщалась ранее, причиной отставки послужила неспособность договориться между депутатами собрания и сотрудниками мэрии. По словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, депутаты не были довольны сотрудничеством между собранием и мэром. „Хенри Казело должен наладить сотрудничество между горуправой и горсобранием, затем как можно скорее приступить к решению городских проблем. Необходимо привлекать инвестиции в город, создавать рабочие места и решить проблемы в системе образования“, - сказал соцдем Одинец RusDelfi.

Хенри Казело баллотировался на пост мэра год назад, но большинство депутатов его не поддержало. Хенри Казело окончил Eesti Maaülikool по специальности защита окружающей среды. Он работал в Министерстве экономики и коммуникаций в отделе кризисного регулирования. Также у него есть опыт работы советником вице-мэра Таллинна и руководителем бюро депутата Европарламента.

Как добавил Одинец, уроженец Тарту Казело уже живет в Кохтла-Ярве, поэтому знаком с местными проблемами, к тому же он говорит на русском языке. „Я уверен, у него все получится“, - резюмировал Одинец.