Ужас! Паралимпиец застрелил невесту и еще трех человек на своей свадьбе

Свадьба состоялась 25 ноября на северо-востоке Таиланда. 29-летний Суксук внезапно покинул торжество, вернулся с пистолетом и застрелил свою невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру.

Ранение получили еще двое гостей свадьбы, один из них скончался позднее в больнице.В полиции сообщили, что Суксук в то время был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но его мотивы остаются неясными. Там добавили, что в прошлом году он купил оружие и боеприпасы на законных основаниях.

В прошлом году Суксук завоевала серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии.

Суксук потерял правую ногу во время службы в военизированном подразделении легкой пехоты, патрулирующем границы Таиланда.

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