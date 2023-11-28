Ужас! Паралимпиец застрелил невесту и еще трех человек на своей свадьбе(2)
Паралимпийский спортсмен из Таиланда Чатуронг Суксук застрелил свою невесту и еще троих человек, а затем покончил с собой в день собственной свадьбы. Об этом сообщает Би-би-си.
Свадьба состоялась 25 ноября на северо-востоке Таиланда. 29-летний Суксук внезапно покинул торжество, вернулся с пистолетом и застрелил свою невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру.
Ранение получили еще двое гостей свадьбы, один из них скончался позднее в больнице.В полиции сообщили, что Суксук в то время был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но его мотивы остаются неясными. Там добавили, что в прошлом году он купил оружие и боеприпасы на законных основаниях.
В прошлом году Суксук завоевала серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии.
Суксук потерял правую ногу во время службы в военизированном подразделении легкой пехоты, патрулирующем границы Таиланда.
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