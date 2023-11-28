Фехтовальщицы идут в бой без Лехис: мы принимаем ее решение

Скандал, утихший на пару месяцев, разгорелся вновь в октябре, когда Лехис взяла бронзу на этапе КМ в Леньяно, но не вошла в состав команды, что неудивительно, учитывая ход событий.

„Вчера была опубликована статья журналиста Яана Мартинсона, и комментарии главного тренера женской сборной Эстонии были, мягко говоря, шокирующими. С другой стороны, годами наблюдая за поведением и работой этого человека... Эта статья и комментарии, которые я прочитала… Я, мягко говоря, удивлена, что главный тренер моей сборной вообще позволил себе публично озвучить подобные комментарии. Я первая подниму руку и скажу, что фехтовала очень плохо. Мне никто не нужен для этого, тем более, кто будет рассказывать еще и журналистам. Если главный тренер не хочет видеть меня в сборной, может, ему стоило бы прийти и сказать об этом мне? А не идти в СМИ и не обижать меня и моего тренера“, - писала Лехис.

„Я не хочу никого выделять, но фехтование Лехис - это уже не фехтование. Я понимаю, когда просто плохая форма, но если ты не знаешь, что делаешь на дорожке... Я не понимаю, как можно довести талантливого спортсмена до такого состояния“, - намекнул Кааберма на работу тренер Лехис - Новоселова.

Ни для кого не секрет, что отношения между Лехис, ее тренером Николаем Новоселовым и главным тренером команды Кааберма в последние месяцы были натянутыми. Все началось после того, как главный тренер публично раскритиковал спортсменку после неудачного выступления.

Уважая желание Катрины Лехис не рассматривать ее в этом сезоне, мы не видим возможности сотрудничества и продолжим добиваться своих целей без нее.

В свете всего происходящего Лехис направила в Ассоциацию фехтования Эстонии письмо, в котором резко раскритиковала руководство и заявила, что попытается пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже только в индивидуальном порядке.

„Для меня всегда было честью представлять национальную сборную. В последнее время, к сожалению, тема сборной сопровождается лишь различными интригами и скандалами. Я много работала над собой, чтобы вернуться в высший спорт после травмы“, — начала письмо Лехис. „Сегодня я могу сказать, что мне это удалось. Однако для меня остается непонятным, что делалось и делается для того, чтобы женская сборная попала на Олимпийские игры в Париже. Я не видела и не слышала, какая у нас есть план для успеха женской команды. Если он еще существует, но не дошел до меня, то это показывает, что я не принята во внимание и не являюсь частью этого плана“.

„Учитывая вышеизложенное и условия, представленные главным тренером, это противоречит моим тренировочным планам и принципам“, - продолжила Лехис. „Я считаю, что в такой ситуации я не могу выкладываться в полную силу в команде, и не хочу ей мешать. Я всегда готова побороться со сборной за место на Олимпийских играх в Париже, но, к сожалению, не вижу возможности этого при нынешнем руководстве. Желаю девочкам успехов! И я мысленно с ними. Я продолжу реализацию своих планов по отбору на Олимпийские игры в Париже.

Ко всему вышесказанному добавляю содержание электронного письма, на которое я сейчас отвечаю, где союз указывает, что не компенсирует поездку спортсменке, не представляющей женскую сборную. Тогда у меня возникает вопрос, были ли компенсированы мои поездки после моего возвращения после травмы. Ответ - нет“, - подытожила Лехис.

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