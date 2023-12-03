ОБЗОР | Торговые сети всея Балтии. Можно ли в других странах использовать карты клиента, выданные в Эстонии?

Специалист по связям с общественностью Lidl Каспар Кютт объяснил, что у них нет отдельной карты клиента, а есть мобильное приложение Lidl Plus. „Его можно использовать не только в Эстонии, Латвии и Литве, но и во всех странах мира, где есть магазины Lidl“, — подтвердил он.