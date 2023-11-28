ВИДЕО | Ледовое побоище: судьи удалили 10 игроков после драки в матче НХЛ

Самые большие штрафы были выписаны на 13-й минуте третьего периода. После того как форвард „Оттавы“ Брэди Ткачук врезался в российского голкипера „Флориды“ Сергея Бобровского, на льду возникла массовая драка, в которой участвовали все полевые игроки.

В итоге судьи удалили до конца игры (десятиминутный дисциплинарный штраф) всех десятерых игроков. Это были Джона Гаджович, Кевин Стенлунд, Райан Ломберг, Дмитрий Куликов и Оливер Экман-Ларссон у „Флориды“ и Ткачук, Эрик Бреннстрем, Рурк Шартье, Трэвис Хамоник и Дрейк Батерсон у „Оттавы“, сообщает РБК.

Всего за игру хоккеисты „Оттавы“ заработали 84 штрафные минуты, игроки „Флориды“ — 83.

“Больше половины хоккеистов выбыли из игры. Я хочу побеждать, нам это необходимо. Не знаю, очень сложно что-то говорить, потому что этим вечером много всего произошло. Это разочаровывает, потому что мы знаем, что можем быть лучше. Нам однозначно надо во всем разобраться“, — сказал нападающий „Оттавы“ Клод Жиру, которого цитирует Sportsnet.

“Это еще немного. Мы набрали всего 167 минут, нужно дойти до 250, прежде чем станет слишком скверно, — сказал тренер „Флориды“ Пол Морис. — Иногда хоккей может стать таким, и именно поэтому игра такая замечательная. Потому что он изящный, красивый, физический и злой одновременно. Это, вероятно, хорошо для обеих команд, можно сделать это частью своей истории в этом году“.

Встреча в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу „Флориды“.

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