На Таити выступили против новых сооружений для серфинга на Олимпиаде-2024

В октябре местные жители устроили протесты против планов построить новую башню из алюминия высотой 14 м, а также специальную конструкцию длиной 800 м, которая позволит смотреть и снимать соревнования четырем десяткам человек. Тогда власти и оргкомитет решили построить „менее внушительную и существенно меньшую в размерах“ башню, но для этого все равно требуется сделать новый фундамент в рифе, пишет РБК.

Мати Хоффман, строивший деревянную башню, которая используется в лагуне 20 лет, заявил, что ее фундамент до сих пор цел, а планы оргкомитета несут угрозу рифу.

„Мы пытаемся донести мысль, что ни одно соревнование в мире не стоит того, чтобы разрушать природу. Это противоречит ценностям серфинга и спорта в целом“, — заявил Матаи Дролле, известный серфер с Таити.Теахупоо находится на юго-западе Таити, из-за особенностей рифа волны здесь считаются очень трудными.

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