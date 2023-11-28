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28.11.2023, 08:13

ФОТО | Легендарный голос ралли наслаждается отдыхом с женой Отта Тянака в Таллинне

 
Бекс Уильямс берет интервью у Отта Тянака
Бекс Уильямс берет интервью у Отта Тянака
ФОТО: Karli Saul | Scanpix

Легендарный комментатор трансляций WRC Бекс Уильямс провела время в Таллинне вместе с женой Отта Тянака Яникой.

„Это был замечательный день в Таллинне. За зимней прогулкой последовал прекрасный обед с очаровательной Яникой. Теперь мы отправляемся в спа, а затем - за напитками. Зимние каникулы проходят хорошо“, — написала Уильямс под фотографиями, опубликованными в социальных сетях.

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