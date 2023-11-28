ФОТО | Легендарный голос ралли наслаждается отдыхом с женой Отта Тянака в Таллинне

„Это был замечательный день в Таллинне. За зимней прогулкой последовал прекрасный обед с очаровательной Яникой. Теперь мы отправляемся в спа, а затем - за напитками. Зимние каникулы проходят хорошо“, — написала Уильямс под фотографиями, опубликованными в социальных сетях.