Якорь, который предположительно повредил газопровод и кабели связи, мог волочиться по морскому дну пару сотен километров

Некоторое время назад полиция Финляндии подтвердила, что на якоре обнаружена краска того же типа, как и на поврежденной газовой трубе.

Госпрокурор Эстонии Тийну Олев отметила сегодня в разговоре с Delfi, что след волочения пересекает как эстонско-шведский, так и эстонско-финский кабели связи, поэтому сейчас есть основание связывать причиненные кабелям повреждения именно с этим следом. „Согласно основной версии следствия, с повреждением кабелей связи связано принадлежащее китайской компании судно Newnew Polar Bear.“

Министр обороны Ханно Певкур сказал на прошлой неделе в интервью шведской национальной телерадиовещательной компании SVT, что теплоход протащил якорь по морскому дну несколько сотен километров.

„Мы картографировали и сфотографировали морское дно и получили хорошее представление о том, что произошло. Следующий вопрос состоит в том, готовы ли государство и компания, о которой идет речь, к сотрудничеству“, - отметил Певкур.

Журналист SVT поинтересовался, подозревает ли Певкур, что якорь тащили по дну намеренно. „Мы еще находимся на стадии расследования, но будем честными. Если у вас якорь отдан более чем на протяжении 100 морских миль (185 км), то не особо вероятно, что это несчастный случай“, - сказал Певкур.

„Капитан понял, что что-то не так. Поэтому нужно выяснить, было ли это преднамеренно“, - добавил министр.

Как сказала госпрокурор Трийну Олев, в адрес Китая составлено объемное ходатайство о правовой помощи. „В нем мы ходатайствовали перед правоохранительными органами Китая о проведении следственных действий, связанные с судном Newnew Polar Bear и его экипажем. Мы имели первичный контакт с Китаем, но еще не получили возможность проводить следственные действия“, - сообщила Олев.

Наряду с международным сотрудничеством, необходимым для расследования, продолжает проводить различные следственные действия и Полиция безопасности.