ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (642-й день) | Родственники российских мобилизованных обнародовали манифест против бессрочной мобилизации

В учебных заведениях Польши по состоянию на конец ноября учатся более 286 тыс детей из Украины. Об этом сообщает агентство Укринформ, ссылаясь на данные министерства просвещения и науки Польши. Две трети этих детей бежали с родителями от войны. Общее число включает и тех детей, что посещают дошкольные учебные заведения, и школьников, и учеников лицеев и профессиональных учебных заведений.

В Харьковской области под обстрел попали девять населенных пунктов. О пострадавших не сообщается.

В Херсонской области в течение 26 ноября ранен один человек. Из-за обстрелов повреждены жилые в городах и селах области, в Херсоне — в административное здание, медицинское учреждение и магазин.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения российской армии, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения и один склад боеприпасов.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведут наступательную операцию на мелитопольском направлении, а также удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра на херсонском направлении

Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли один ракетный и 34 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Согласно базе данных польского министерства, почти две трети из общего числа — 65%, более 183 тысяч — прибыли в Польшу после российского вторжения 24 февраля 2022 года. Как пишет Укринформ, по некоторым оценкам, более 200 тысяч украинских детей, живущих сейчас в Польше, возможно, не посещают польские учебные заведения.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

Вооруженные силы РФ отбили атаки армии Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области,Червоная Диброва Луганской области и Работино Запорожской области.

Также российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Курдюмовка и Клещеевка, Угледар, Павловка Донецкой области и Приютное Запорожской области.

Российская армия поразила пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой области, а также живую силу и военную технику в 107 районах.

Средства ПВО сбили над южной частью Азовского моря две зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Кроме того, в зоне боевых действий уничтожен 21 украинский дрон.

В течение ноября 2023 года потери российских военных, по данным украинского Генерального штаба, составляют в среднем 931 человек в день, пишет британская военная разведка. За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Ранее самые высокие потери Россия несла в марте 2023 года, в разгар наступления на Бахмут — в среднем 776 человек в день. Нынешние тяжелые потери во многом вызваны наступлением России на город Авдеевку, считают британские военные.

Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло высшее руководство МВД.