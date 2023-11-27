ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (642-й день) | Родственники российских мобилизованных обнародовали манифест против бессрочной мобилизации
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли один ракетный и 34 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись Середина-Буда Сумской области, Спорное, Богдановка, Клещеевка, Торецк, Северное, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского Луганской области, в районе Серебрянского лесничества, возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Северного, Новобахмутовки, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, Вербового Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведут наступательную операцию на мелитопольском направлении, а также удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра на херсонском направлении
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения российской армии, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения и один склад боеприпасов.
Региональные администрации Украины рассказали о последствиях обстрелов в минувшие сутки.
В Херсонской области в течение 26 ноября ранен один человек. Из-за обстрелов повреждены жилые в городах и селах области, в Херсоне — в административное здание, медицинское учреждение и магазин.
В Донецкой области ранен один мирный житель в Торецке.
В Запорожской области из-за обстрелов поврежден жилой дом и машины граждан. Мирные жители не пострадали.
В Харьковской области под обстрел попали девять населенных пунктов. О пострадавших не сообщается.
В учебных заведениях Польши по состоянию на конец ноября учатся более 286 тыс детей из Украины. Об этом сообщает агентство Укринформ, ссылаясь на данные министерства просвещения и науки Польши. Две трети этих детей бежали с родителями от войны. Общее число включает и тех детей, что посещают дошкольные учебные заведения, и школьников, и учеников лицеев и профессиональных учебных заведений.
Согласно базе данных польского министерства, почти две трети из общего числа — 65%, более 183 тысяч — прибыли в Польшу после российского вторжения 24 февраля 2022 года. Как пишет Укринформ, по некоторым оценкам, более 200 тысяч украинских детей, живущих сейчас в Польше, возможно, не посещают польские учебные заведения.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отбили атаки армии Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области,Червоная Диброва Луганской области и Работино Запорожской области.
Также российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Курдюмовка и Клещеевка, Угледар, Павловка Донецкой области и Приютное Запорожской области.
Российская армия поразила пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой области, а также живую силу и военную технику в 107 районах.
Средства ПВО сбили над южной частью Азовского моря две зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Кроме того, в зоне боевых действий уничтожен 21 украинский дрон.
В течение ноября 2023 года потери российских военных, по данным украинского Генерального штаба, составляют в среднем 931 человек в день, пишет британская военная разведка. За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Ранее самые высокие потери Россия несла в марте 2023 года, в разгар наступления на Бахмут — в среднем 776 человек в день. Нынешние тяжелые потери во многом вызваны наступлением России на город Авдеевку, считают британские военные.
Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло высшее руководство МВД.
18 января 2023 года в пригороде Киева упал вертолет, погибли 10 человек, находившиеся на борту, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, погибли на земле.
По данным следствия, к катастрофе привели грубые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам расследования о подозрении сообщили пяти должностным лицам. Следствие установило, что командир экипажа начал полет без метеорологических данных по всему маршруту следования, а экипаж не имел допусков к полетам в сложных метеоусловиях. Никто из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет.
„Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины“, — отметили в прокуратуре.
Украинские спецслужбы заявили, что провели „удачную“ атаку дронов на Смоленский авиационный завод. Операцию в ночь на 27 ноября провело Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщило издание „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в спецслужбах. „Это была удачная операция, цели поражены“, — сообщили собеседник издания. Смоленский авиазавод производит ракеты Х-59, которые российская армия использует при обстрелах Украины.
Генсек НАТО заявил, что в последние месяцы ВСУ не смогли освободить много территорий, но нанесли значительные потери российской армии. Об этом Йенс Столтенберг заявил, комментируя в Брюсселе события, происходящие на фронте в Украине, сообщает „Радио Свобода“. По словам главы НАТО, в Украине сложилась „удивительно сложная“ обстановка на фронте, „особенно на востоке“. Столтенберг сказал, что „количество потерь там — высокое, бои — интенсивные“, а линия фронта „существенно не сдвинулась“.
Родственники российских мобилизованных обнародовали манифест, в котором выступают против бессрочной мобилизации и просят от жителей России помощи в возвращении мужчин домой. Обращение и петиция опубликованы в телеграм-канале „Путь домой“, объединяющем родственников мобилизованных.
„Мы помним, как Президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали на Украину, — говорится в обращении. — Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы — здоровьем и слезами“.
Коллекция золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая находилась в Амстердаме, перевезена в Украину и уже доставлена на территорию Киево-Печерской Лавры, сообщает украинская таможня. Золото было вывезено в Нидерланды ещё до российской аннексии полуострова. Впоследствии крымские музеи настаивали, что драгоценные экспонаты принадлежат им, поскольку имеют крымское происхождение. Однако суды Нидерландов распорядились иначе.
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