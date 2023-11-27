Главный тренер женской команды „Арарат“ о выходе в высшую лигу Эстонии: это историческое событие

„Этот сезон был для нас настоящим испытанием и уроком настойчивости. Каждая тренировка, каждый матч — это были не просто игры, а возможность создавать историю“, — сказал Хайрапетян в пресс-релизе клуба. „Глубоко признательна нашим болельщикам и родителям за их постоянную поддержку“.

„Я горжусь каждой футболисткой нашей команды“, — похвалила своих подопечных Айрапетян. „Мы обещаем продолжать упорно работать и с гордостью представлять наш клуб в высшей лиге“, — сообщает Soccernet.

Президент клуба Аветис Арутюнян прокомментировал повышение в классе следующим образом: „Успех нынешнего сезона обусловлен, прежде всего, синергией между игроками и персоналом. Это первая команда в истории клуба, которая сыграет в высшей лиге Эстонии. Я уверен, что мы сможем продолжить показывать красивый и зрелищный футбол и в 2024 году“.

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