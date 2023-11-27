27.11.2023, 15:42
Будущие надежды эстонского керлинга заняли второе место на этапе КМ в Риге
ФОТО: Eesti Curlingu Liit
Эстонская молодая перспективная пара керлингистов Кэти Вивьен Вахи и Мартен Падама заняла второе место на этапе КМ, прошедшем в выходные в Риге.
Этап КМ состоял из двух групп, причем в своей группе эстонская пара керлингистов выиграла три и проиграла два поединка, обеспечив себе место в полуфинале.
В полуфинале эстонская пара играла с литовской парой Катрина Гайдуле и Робертс Рейнис Бунцис. Эстонская пара керлингистов победила своих соперников со счетом 9:6 и вышла в финал. Литовцы заняли третье место.
В финале эстонская сборная играла с опытной шведской парой Линнеа Нильссон - Саймон Олофссон и потерпела поражение со счетом 2:7.
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