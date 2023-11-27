Будущие надежды эстонского керлинга заняли второе место на этапе КМ в Риге

Этап КМ состоял из двух групп, причем в своей группе эстонская пара керлингистов выиграла три и проиграла два поединка, обеспечив себе место в полуфинале.

В полуфинале эстонская пара играла с литовской парой Катрина Гайдуле и Робертс Рейнис Бунцис. Эстонская пара керлингистов победила своих соперников со счетом 9:6 и вышла в финал. Литовцы заняли третье место.

В финале эстонская сборная играла с опытной шведской парой Линнеа Нильссон - Саймон Олофссон и потерпела поражение со счетом 2:7.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.