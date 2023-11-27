Келли Сильдару скоро совершит долгожданное возвращение: заказан коленный ортез, после чего она снова сможет кататься на лыжах
Келли Сильдару, восстанавливающаяся после травмы колена, рассказала корреспонденту ERR, что скоро снова встанет на лыжи.
Келли Сильдару, которая повредила крестообразную связку и мениск правого колена во время тренировки при подготовке к X-Games в США, надеется снова встать на лыжи через пару недель.
„Коленный ортез уже заказан, я жду, когда он будет готов, и тогда я смогу снова кататься на лыжах, чего очень жду“, - сказала Сильдару.
Пока не ясно, будет ли Сильдару выступать в предстоящем сезоне. „Моя главная цель - полностью восстановиться, чтобы свести к минимуму риск получения новой травмы. По большому счету, мы все поймем, когда я снова встану на лыжи: как мое колено выдержит это и что будет дальше. Сейчас трудно строить долгосрочные планы, нужно жить одним днем и продолжать двигаться шаг за шагом“, - проанализировала Сильдару.
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