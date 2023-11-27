Келли Сильдару скоро совершит долгожданное возвращение: заказан коленный ортез, после чего она снова сможет кататься на лыжах

Келли Сильдару, которая повредила крестообразную связку и мениск правого колена во время тренировки при подготовке к X-Games в США, надеется снова встать на лыжи через пару недель.

„Коленный ортез уже заказан, я жду, когда он будет готов, и тогда я смогу снова кататься на лыжах, чего очень жду“, - сказала Сильдару.

Пока не ясно, будет ли Сильдару выступать в предстоящем сезоне. „Моя главная цель - полностью восстановиться, чтобы свести к минимуму риск получения новой травмы. По большому счету, мы все поймем, когда я снова встану на лыжи: как мое колено выдержит это и что будет дальше. Сейчас трудно строить долгосрочные планы, нужно жить одним днем и продолжать двигаться шаг за шагом“, - проанализировала Сильдару.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.