ВИДЕО | Петр Чех стал первым, кто сыграл в высшем дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее

Вратарь вышел на лёд в составе „Белфаст Джайантс“ в третьем периоде, заменив основного вратаря. Его команда одержала победу над „Глазго Клэн“ со счётом 5:1. Чех отразил один бросок.

Чех является рекордсменом по количеству „сухих“ матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За „Челси“ бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского „Арсенала“ Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

„Белфаст Джайантс“ — четвёртый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных „Челси“ и „Арсенала“. До этого Чех выступал также за „Гилфорд Феникс“ и „Челмсфорд Чифтейнс“.

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