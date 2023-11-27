ВИДЕО | Красивый гол аргентинца через себя принес „Манчестер Юнайтед“ победу

В матче 13-го тура „Манчестер Юнайтед“ встречался с „Эвертоном“. „Красные дьяволы“ уверенно начали матч и уже на третьей минуте повели в счете благодаря фантастическому голу Алехандро Гарначо. В первой половине встречи „Эвертон“ имел несколько отличных шансов сравнять счет, но лучшим игроком матча стал вратарь „МЮ“ Андре Онана. На перерыв „Эвертон“ ушел проигрывая со счетом 1:0.

Второй тайм „МЮ“ вновь начал лучше. Через десять минут был назначен 11-метровый удар, который хладнокровно реализовал Маркус Рашфорд. На 75-й минуте победную точку в матче поставил Антони Марсьяль.

Турнирная таблица АПЛ:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.