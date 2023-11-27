Футбол
27.11.2023, 09:24

ВИДЕО | Красивый гол аргентинца через себя принес „Манчестер Юнайтед“ победу

 
„Манчестер Юнайтед“
„Манчестер Юнайтед“
ФОТО: PAUL ELLIS | AFP/Scanpix

В воскресном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) „Манчестер Юнайтед“ обыграл в гостях „Эвертон“ (3:0).

В матче 13-го тура „Манчестер Юнайтед“ встречался с „Эвертоном“. „Красные дьяволы“ уверенно начали матч и уже на третьей минуте повели в счете благодаря фантастическому голу Алехандро Гарначо. В первой половине встречи „Эвертон“ имел несколько отличных шансов сравнять счет, но лучшим игроком матча стал вратарь „МЮ“ Андре Онана. На перерыв „Эвертон“ ушел проигрывая со счетом 1:0.

Второй тайм „МЮ“ вновь начал лучше. Через десять минут был назначен 11-метровый удар, который хладнокровно реализовал Маркус Рашфорд. На 75-й минуте победную точку в матче поставил Антони Марсьяль.

Турнирная таблица АПЛ:

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