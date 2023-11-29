Горожане как конечные пользователи: Таллинн намерен максимально воплотить предложения участников Народного собрания Зеленой столицы
Участиники первого в Таллинне Народного собрания передали городу 39 предложений по вопросу „Как объединить зеленые зоны Таллинна в общегородское привлекательное целое?“ О том, как вырабатывали свои предложения „конечные пользователи“, беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский, руководитель отдела вовлечения и экологического образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Михаил Евдокимов и участник Народного собрания Зеленой столицы IT-специалист Артем Кондранин.
С 7 октября по 4 ноября впервые в истории Таллинна состоялось Народное собрание Зеленой столицы (Rohelise pealinna rahvakogu). В августе 30 000 жителей Таллинна получили приглашение, 850 на него откликнулось, специальный алгоритм отобрал из них так называемый мини-Таллинн, и участие в Народном собрании приняли около 50 человек.
- Мы не ждали от участников Народного собрания экспертного мнения, - говорит Михаил Евдокимов. - Мы хотели, чтобы они поделились своим мнением как горожане, как конечные пользователи. Городу нужно знать непосредственное мнение людей, которые находятся в городском пространстве, замечают, что происходит вокруг, для которых интересны и важны темы озеленения, климатических изменений – это именно то уникальное знание, что дало нам народное собрание.
- Мы собрались как конечные пользователи всей этой структуры городского озеленения, - делится впечатлениями участник Народного собрания Артем Кондранин. - Обсуждали и общие вопросы, но у каждого есть и какая-то своя боль — и мы говорили и о ней. Для меня как для велосипедиста было удивительно узнать, что в Таллине есть еще участки, на которых не было реконструкции бордюров. Проблема даже с коляской проехать, не говоря уже о том, чтобы спокойно перемещаться между дорогами на личном транспорте. У людей пожилого возраста проблемы больше социального характера — им нужно больше мест для общения. Например, за нашим дискуссионным столом Владимир как житель Ласнамяэ предлагал сегментировать зоны дворов: в одном дворе устроить детскую площадку, во втором общественный огород. Чтобы был выбор и разнообразие. Ирина хотела получить больше общения, поэтому для нее было бы хорошо получить общественный огород возле дома.
Михаил отмечает, что дискуссии за столами участников Народного собрания были конструктивными и направлены на то, чтобы предложить Таллинну конкретные идеи, которые в дальнейшем можно будет реализовать и тем самым изменить ситуацию к лучшему.
- В ходе работы Народного собрания мы подготовили 44 предложения, в итоге 80 процентов участников проголосовало за 39 предложений, - говорит Артем Кондранин. - Это вопросы разного характера: от расширения зеленых зон до социальных аспектов. Например, было предложение о том, чтобы небольшие парки и скверы имели конкретное назначение. Если мы делаем прогулочный парк, то это парк для получения положительных эмоций от природы. Если это парк для занятий спортом, то там не место зоне для мангалов.
Итоговые конструктивные предложения были переданы горуправе Таллинна. И сейчас собрана рабочая группа, которая каждое из этих предложений оценит, даст обратную связь, а также рассмотрит, насколько оно соотносится с уже существующими рабочими проектами и планами.
Затем в работу вступит управленческая группа, в нее войдут главы практически всех департаментов Таллинна. Финальное обсуждение пройдет на уровне горсобрания. И после этого в конце марта будет представлен отчет, где будет разъяснено, какие предложения будут учтены и каким образом планируется их в дальнейшем реализовать.
Цель города Таллинна – все прошедшие голосование предложения принять и в той или иной мере воплотить в жизнь, подчеркивает Михаил Евдокимов.
Смотрите в видео:
Как было организовано Народное собрание Зеленой столицы
Как проходило обсуждение на эстонском, русском и английском языках одновременно
Чем отличается народный бюджет и Народное собрание
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