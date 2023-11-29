Горожане как конечные пользователи: Таллинн намерен максимально воплотить предложения участников Народного собрания Зеленой столицы

- Мы не ждали от участников Народного собрания экспертного мнения, - говорит Михаил Евдокимов. - Мы хотели, чтобы они поделились своим мнением как горожане, как конечные пользователи. Городу нужно знать непосредственное мнение людей, которые находятся в городском пространстве, замечают, что происходит вокруг, для которых интересны и важны темы озеленения, климатических изменений – это именно то уникальное знание, что дало нам народное собрание.

- Мы собрались как конечные пользователи всей этой структуры городского озеленения, - делится впечатлениями участник Народного собрания Артем Кондранин. - Обсуждали и общие вопросы, но у каждого есть и какая-то своя боль — и мы говорили и о ней. Для меня как для велосипедиста было удивительно узнать, что в Таллине есть еще участки, на которых не было реконструкции бордюров. Проблема даже с коляской проехать, не говоря уже о том, чтобы спокойно перемещаться между дорогами на личном транспорте. У людей пожилого возраста проблемы больше социального характера — им нужно больше мест для общения. Например, за нашим дискуссионным столом Владимир как житель Ласнамяэ предлагал сегментировать зоны дворов: в одном дворе устроить детскую площадку, во втором общественный огород. Чтобы был выбор и разнообразие. Ирина хотела получить больше общения, поэтому для нее было бы хорошо получить общественный огород возле дома.

Михаил отмечает, что дискуссии за столами участников Народного собрания были конструктивными и направлены на то, чтобы предложить Таллинну конкретные идеи, которые в дальнейшем можно будет реализовать и тем самым изменить ситуацию к лучшему.