Урмас Сыырумаа: в центре Таллинна необходим туннель

В Таллинне можно заметить положительные изменения, и хотя к ним трудно привыкнуть, эти изменения необходимы, в то же время планы развития столицы должны выходить за рамки избирательного периода и быть смелее, считает он.

Сырумаа подчеркивает, что необходимо иметь в виду, что через узкий центр Таллинна каждый день проезжает около 200 000 автомобилей, в том числе тысячи машин, прибывающих из порта на судах, две трети из которых не задерживаются в центре города.

„Туннель – единственное решение, которое сделает центр города более удобным для людей и свободным от автомобилей“, - считает предприниматель

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