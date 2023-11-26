Военный дневник
26.11.2023, 21:46

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (641-й день) | Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России. Британская разведка: Минобороны РФ идет на риск

 
Бои под Бахмутом продолжаются
Бои под Бахмутом продолжаются
ФОТО: MADELEINE KELLY | ZUMAPRESS/SCANPIX

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину девятью ударными беспилотниками типа Shahed, восемь из них сбиты, отчитались в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье над Киевской областью был сбит один дрон. Об этом сообщил в фейсбуке командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Два дрона были сбиты в Днепропетровской области, написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

На протяжении ночи Минобороны РФ сообщало об „отражении атаки беспилотников“ в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Последнее сообщение было около 09:30 по московскому времени о том, что российские ПВО сбили еще четыре дрона над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Таким образом, согласно данным российских военных, в ночь на воскресенье было сбито 24 беспилотника.

Утром МО РФ сообщило, что российские ПВО перехватили две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, сообщает министерство обороны России. Ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над Азовским морем.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

  • На купянском направлении российские войска вели штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. ВСУ отбили 4 атаки.

  • На бахмутском направлении ВСУ отбили 10 атак противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

  • Войска РФ продолжают попытки окружить Авдеевку. ВСУ держат оборону.

  • На марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбито 9 атак.

  • На запорожском направлении российские войска восемь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

  • Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, „наносят российским войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах“.

  • ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении.

  • На херсонском направлении украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

    Часть территории аннексированной Донецкой области была обесточена в результате ночных ударов ВСУ по энергосистеме региона, сообщил „глава ДНР“ Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

„Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой народной республики была обесточена“, — написал он. По словам Пушилина, после обстрелов без света остались некоторые районы и города области.

Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск и заочно арестовали в России. По данным „Медиазоны“, карточка с именем Стоуна появилась в базе федерального розыска МВД еще в феврале 2023 года. В середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о его заочном аресте — по статье о содействии терроризму.Именно по этой статье в марте 2022 года возбудил дело Следственный комитет из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, призывающих к „смерти российских захватчиков“.

Брифинг Минобороны РФ. Главное (по версии ТАСС)

  • ВС РФ отразили четыре атаки на купянском направлении.

  • Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 200 военнослужащих, отражены три атаки противника.

  • ВС России на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ.

  • ВС РФ поразили арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области.

  • ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих на южнодонецком направлении.

  • ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Тягинки, противник потерял до 55 военных.

  • Атака штурмовых групп спецназа ВСУ отражена на краснолиманском направлении.

  • ВС РФ в районе Работина нанесли поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ.

  • Средства ПВО России за сутки сбили три украинских самолета;

  • Средства ПВО России за сутки перехватили 17 снарядов HIMARS и 53 беспилотника ВСУ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что Украине не удастся выиграть войну. Соответствующий фрагмент выступления Орбана опубликовал в соцсети X (ранее твиттер) официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Орбан подчеркнул, что ничто не отменяет факта агрессии и она неприемлема, однако вопрос в том, как в этой ситуации ведет себя ЕС. По словам премьер-министра Венгрии, российско-украинский конфликт с самого начала надо было „локализовать“, а не „глобализовать“, как это произошло в итоге.

Стратегия Запада в этой войне, заявил он, заключалась в том, что Украина будет сражаться и выиграет на поле боя, Россия — проиграет, и в Москве сменится руководство, с которым можно будет вести переговоры.

„Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на передовой. На поле боя нет решения. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность“, — заявил Орбан.

Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. Уже в июле 2022 года он заявлял о „провале антироссийской стратегии Запада“ и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. Венгрия часто блокирует финансовую помощь ЕС Украине, а также выступает против включения некоторых россиян в санкционные списки.

Россия, вероятно, переместила стратегические системы ПВО из Калининградской области, чтобы восполнить недавние потери на украинском фронте. Такой вывод в своей ежедневной сводке делает британская разведка на основе изучения данных о перемещении российского воздушного транспорта.

Перемещение ПВО, вероятно, произошло после того, как к концу октября увеличились российские потери зенитно-ракетных комплексов SA-21.

Калининград - один из наиболее стратегически важных регионов России. „Тот факт, что российское МО, по-видимому, готово пойти на дополнительный риск в этом регионе, подчеркивает, что война привела к перенапряжению некоторых ключевых сил и возможностей России“, - делает вывод британская разведка.

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