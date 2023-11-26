ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (641-й день) | Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России. Британская разведка: Минобороны РФ идет на риск
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину девятью ударными беспилотниками типа Shahed, восемь из них сбиты, отчитались в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным, в ночь на воскресенье над Киевской областью был сбит один дрон. Об этом сообщил в фейсбуке командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Два дрона были сбиты в Днепропетровской области, написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.
На протяжении ночи Минобороны РФ сообщало об „отражении атаки беспилотников“ в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Последнее сообщение было около 09:30 по московскому времени о том, что российские ПВО сбили еще четыре дрона над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Таким образом, согласно данным российских военных, в ночь на воскресенье было сбито 24 беспилотника.
Утром МО РФ сообщило, что российские ПВО перехватили две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, сообщает министерство обороны России. Ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над Азовским морем.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.
На купянском направлении российские войска вели штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. ВСУ отбили 4 атаки.
На бахмутском направлении ВСУ отбили 10 атак противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
Войска РФ продолжают попытки окружить Авдеевку. ВСУ держат оборону.
На марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбито 9 атак.
На запорожском направлении российские войска восемь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, „наносят российским войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах“.
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении.
На херсонском направлении украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Часть территории аннексированной Донецкой области была обесточена в результате ночных ударов ВСУ по энергосистеме региона, сообщил „глава ДНР“ Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
„Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой народной республики была обесточена“, — написал он. По словам Пушилина, после обстрелов без света остались некоторые районы и города области.
Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск и заочно арестовали в России. По данным „Медиазоны“, карточка с именем Стоуна появилась в базе федерального розыска МВД еще в феврале 2023 года. В середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о его заочном аресте — по статье о содействии терроризму.Именно по этой статье в марте 2022 года возбудил дело Следственный комитет из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, призывающих к „смерти российских захватчиков“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное (по версии ТАСС)
ВС РФ отразили четыре атаки на купянском направлении.
Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 200 военнослужащих, отражены три атаки противника.
ВС России на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ.
ВС РФ поразили арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области.
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих на южнодонецком направлении.
ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Тягинки, противник потерял до 55 военных.
Атака штурмовых групп спецназа ВСУ отражена на краснолиманском направлении.
ВС РФ в районе Работина нанесли поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ.
Средства ПВО России за сутки сбили три украинских самолета;
Средства ПВО России за сутки перехватили 17 снарядов HIMARS и 53 беспилотника ВСУ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что Украине не удастся выиграть войну. Соответствующий фрагмент выступления Орбана опубликовал в соцсети X (ранее твиттер) официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Орбан подчеркнул, что ничто не отменяет факта агрессии и она неприемлема, однако вопрос в том, как в этой ситуации ведет себя ЕС. По словам премьер-министра Венгрии, российско-украинский конфликт с самого начала надо было „локализовать“, а не „глобализовать“, как это произошло в итоге.
Стратегия Запада в этой войне, заявил он, заключалась в том, что Украина будет сражаться и выиграет на поле боя, Россия — проиграет, и в Москве сменится руководство, с которым можно будет вести переговоры.
„Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на передовой. На поле боя нет решения. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность“, — заявил Орбан.
Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. Уже в июле 2022 года он заявлял о „провале антироссийской стратегии Запада“ и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. Венгрия часто блокирует финансовую помощь ЕС Украине, а также выступает против включения некоторых россиян в санкционные списки.
Россия, вероятно, переместила стратегические системы ПВО из Калининградской области, чтобы восполнить недавние потери на украинском фронте. Такой вывод в своей ежедневной сводке делает британская разведка на основе изучения данных о перемещении российского воздушного транспорта.
Перемещение ПВО, вероятно, произошло после того, как к концу октября увеличились российские потери зенитно-ракетных комплексов SA-21.
Калининград - один из наиболее стратегически важных регионов России. „Тот факт, что российское МО, по-видимому, готово пойти на дополнительный риск в этом регионе, подчеркивает, что война привела к перенапряжению некоторых ключевых сил и возможностей России“, - делает вывод британская разведка.
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