ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (641-й день) | Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России. Британская разведка: Минобороны РФ идет на риск

Часть территории аннексированной Донецкой области была обесточена в результате ночных ударов ВСУ по энергосистеме региона, сообщил „глава ДНР“ Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Утром МО РФ сообщило, что российские ПВО перехватили две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, сообщает министерство обороны России. Ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над Азовским морем.

На протяжении ночи Минобороны РФ сообщало об „отражении атаки беспилотников“ в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Последнее сообщение было около 09:30 по московскому времени о том, что российские ПВО сбили еще четыре дрона над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Таким образом, согласно данным российских военных, в ночь на воскресенье было сбито 24 беспилотника.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье над Киевской областью был сбит один дрон. Об этом сообщил в фейсбуке командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Два дрона были сбиты в Днепропетровской области, написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину девятью ударными беспилотниками типа Shahed , восемь из них сбиты, отчитались в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.

„Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой народной республики была обесточена“, — написал он. По словам Пушилина, после обстрелов без света остались некоторые районы и города области.

Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск и заочно арестовали в России. По данным „Медиазоны“, карточка с именем Стоуна появилась в базе федерального розыска МВД еще в феврале 2023 года. В середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о его заочном аресте — по статье о содействии терроризму.Именно по этой статье в марте 2022 года возбудил дело Следственный комитет из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, призывающих к „смерти российских захватчиков“.

Брифинг Минобороны РФ. Главное (по версии ТАСС)

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