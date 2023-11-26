ХАМАС освободил еще 17 заложников. Среди них один россиянин

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что 12 заложников сопровождали представители Красного Креста. Их переправили через северную границу сектора Газа на юг Израиля.

Еще четверо были доставлены в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах, а оттуда направились в Израиль, передает Би-би-си.

По словам израильских военных, один освобожденный заложник был немедленно эвакуирован в больницу на вертолете.

Израильские СМИ сообщают, что один из заложников имеет двойное (израильское и российское) гражданство.

Росссийский МИД также подтвердил освобождение заложника с российским гражданством.

Заложник с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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