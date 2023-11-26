В традиционном турнире по быстрым шахматам победил советско-латвийско-испанский шахматист

На этот раз за столы сели настоящие легенды шахмат Алексей Широв, Артур Юсупов и Яан Эльвест, которые в свое время покоряли вершину шахматного мира. Женскую элиту представляли чемпионка мира (2001-2004) по шахматам Чжу Чен и наша лучшая шахматистка Май Нарва.

Среди наиболее видных деятелей общества Игорь Рытов - генеральный директор AS Äripäiv, Андрей Шумаков - главный редактор RUS Delfi, журналист и консультант по коммуникациям Рауль Ребане, кинорежиссер Каупо Круузяук, бывший спортсмен и нынешний адвокат Каарел Кайс. Всего в турнире приняли участие 34 игрока, представляющих девять стран.

Итог турнира:

1. Алексей Широв (Испания) [30 очков из 33];

2.-3. Уку Вальнер (SK Reval-Sport) и Владимир Свешников (Латвия) - [оба по 26,5].

Алексей Дмитриевич Широв (4 июля 1972, Рига) — испанский, ранее советский и латвийский шахматист, гроссмейстер (1990), претендент на звание чемпиона мира по шахматам. Самая длинная партия в карьере Широва (с Карлсеном) состоялась 11 октября 2010, в ней было сделано 174 хода. Широв отстоял ничью в нестандартном эндшпиле „ферзь против трёх лёгких фигур“.

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