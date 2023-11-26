В традиционном турнире по быстрым шахматам победил советско-латвийско-испанский шахматист(3)
С 24 по 26 ноября 2023 года в Центре отдыха „Пюхаярве SPA“ прошел 23-й традиционный турнир Пюхаярве, на котором встречаются ведущие шахматисты, деятели культуры, журналисты и бизнесмены, чтобы помериться друг с другом в быстрых шахматах.
На этот раз за столы сели настоящие легенды шахмат Алексей Широв, Артур Юсупов и Яан Эльвест, которые в свое время покоряли вершину шахматного мира. Женскую элиту представляли чемпионка мира (2001-2004) по шахматам Чжу Чен и наша лучшая шахматистка Май Нарва.
Среди наиболее видных деятелей общества Игорь Рытов - генеральный директор AS Äripäiv, Андрей Шумаков - главный редактор RUS Delfi, журналист и консультант по коммуникациям Рауль Ребане, кинорежиссер Каупо Круузяук, бывший спортсмен и нынешний адвокат Каарел Кайс. Всего в турнире приняли участие 34 игрока, представляющих девять стран.
Итог турнира:
1. Алексей Широв (Испания) [30 очков из 33];
2.-3. Уку Вальнер (SK Reval-Sport) и Владимир Свешников (Латвия) - [оба по 26,5].
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