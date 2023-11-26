Умер бывший тренер сборной Англии

В качестве игрока Венейблс провел за „Тоттенхэм“ 141 матч, также выступал за „Челси“, КПР и „Кристал Пэлас“.В качестве главного тренера выиграл с „Тоттенхэмом“ Кубок и Суперкубок Англии (1991 год), а с „Барселоной“ — чемпионат Испании (1985) и Кубок лиги (1986), сообщает РБК.

В 1994–1996 годах тренер возглавлял сборную Англии, которую вывел в полуфинал Евро, а в 1997–1998 годах — сборную Австралии. Он завершил тренерскую карьеру после сезона 2007/08, который он провел в качестве ассистента Стива Макларена в национальной команде.“Тоттенхэм“ вышел на матч с „Астон Виллой“ в воскресенье с траурными повязками.

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