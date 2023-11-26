Жена подозреваемого в убийстве: если бы я не пожаловалась мужу, этого бы не произошло

Алена Хаит рассказала журналистам LTV, что в тот день выезжала с парковки у своей работы, чтобы отправиться по делам. Но ей мешал белый микроавтобус, рядом с которым стояли двое смеющихся мужчин. Это ее разозлило, она открыла дверь машины - начался конфликт. Позже она вышла из машины, чтобы сфотографировать бус. Ни одного из мужчин она не знала, пишет rus.delfi.lv.

Сейчас Алена говорит, что один из них был Андрис Любка. По словам женщины, он был настроен очень агрессивно: „Он был настолько агрессивный... Он приблизился и говорит: Ты русская с*ка, твое место на трассе у Пскова... И он ко мне все ближе и ближе придвигается .. И мои глаза практически на уровне его груди уже, он практически возле меня стоит, близко-близко... Он говорит: я этих русских давил бы и давил. С такой злостью“.

Женщина сказала, что обратится в полицию, села в машину и плача, позвонила супругу Игорю Хаиту. „Он меня только спросил: ты номер машины хотя бы сфотографировала? Твои слезы уже надоели, что ты плачешь. Сейчас приеду“, - вспоминает Алена.

Когда она звонила супругу, о случившемся узнал друг ее дочери, который в тот момент был в офисе Игоря Хаита. По данным LTV, именно он был тем вторым человеком, которого Государственная полиция первоначально задержала и держит в качестве подозреваемого в качестве водителя машины, которая увезла с места преступления стрелка. В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции.

Он утверждает: Игорь попросил его сесть за руль и отвезти к Алене. Игорь страдает от физической боли из-за болезни внутренних органов, поэтому ездит с шофером.

„На перекрестке на светофоре стояла машина, которую сфотографировала Алена. Это заметили оба, Игорь решил сделать круг. Сказал: нужно разобраться, что произошло“, - рассказал LTV подозреваемый водитель Хаита.