У побережья Йемена захвачен танкер судоходной компании израильского бизнесмена. В экипаже есть россияне

Представитель Минобороны США в комментарии AP подтвердил, что американские военные в регионе в курсе произошедшего и следят за ситуацией. В то же время частная охранная компания Ambrey сообщила, что ВМС США „попросили суда держаться в стороне от этого района“.

При этом до сих пор неясно, кто именно захватил судно, поскольку ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

В Zodiac не исключают, что случившееся может быть случаем пиратства. В компании также подчеркнули, что приоритетом сейчас является безопасность членов экипажа танкера, состоящего из граждан Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

AP отмечает, что в ноябре суда, связанные с Израилем, уже дважды подвергались нападениям. Ранее йеменская группировка „Ансар Алла“ заявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям. 19 ноября стало известно о захвате израильского грузового судна „Гэлакси Лидер“. 25 ноября AP сообщило со ссылкой на источник в Минобороны США, что другое связанное с Израилем судно подверглось атаке беспилотника.

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