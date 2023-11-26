Кубок мира | Ильвес стал 4-м в двоеборье, Кюльм показала лучшее время в карьере, а Айгро прошел во второй круг в прыжках с трамплина

Кристьян Ильвес финишировал седьмым в индивидуальной гонке на 10 км, но перед прыжками с трамплина уступил лидеру Винценцу Гайгеру всего 0,6 очка. Ярл Магнус Риибер стал вторым в лыжных гонках, а Йоханнес Ридцек - третьим. В прыжках с трамплина Риибер показал впечатляющий результат (153,5; 173,8) и одержал уверенную победу. Йоханнес Лампартер был вторым (-21,6), а Штефан Реттенеггер - третьим (-28,1). Кристьян Ильвес (-29,8), совершивший хороший прыжок, занял четвертое место.

Лиза Виттоцци (Италия), допустившая один промах в женской индивидуальной гонке на дистанции 15 км, выиграла этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе и третье место заняли немки Франциска Пройс (0; +0,1) и Ванесса Фойгт (0; +10,1). Представители Эстонии: Сюзан Кюльм провела лучшую гонку в карьере и стала 18-й (1; +2.39,3), Туули Томингас - 33-й (2; +3.58,7), Регина Эрмитс - 58-й (3; +5.28,1), Ханна-Брита Каазик - 96-й (8; +11.53,9).

В мужской индивидуальной гонке на 20 км Роман Реес (1; 51,27,2) и Юстус Штрелов (1; +12,1) принесли Германии двойную победу. Третьим стал норвежец Йоханнес Бо (2; +25,0), четвертым – латыш Андрей Расторгуев (1; +29,1). Представители Эстонии: Рене Цахкна оказался 36-м (1; +3,21,3). Кристо Сиймер был 70-м (3: +5,56,3), Мартен Аолаид 86-м (1; +7,43,9) и Райдо Ранкель 93-м (7; +8,01,7)..

Норвежец Ян Томас Йенссен выиграл в коньковом масс-старте на 20 км. Вторым стал чех Михал Новак (+0,7), третьим - норвежец Харальд Амундсен (+2,1).Представители Эстонии: Альвар Йоханнес Алев занял 31-е место (+1.24,6). Мартин Химма стал 42-м (+2.23,0), а Каарел Каспер Корге - 67-м (+3.49,5).

Представитель Эстонии Артти Айгро занял 25-е место в прыжках с трамплина. Он прыгнул на 136 м в первой попытки и на 128,5 м во второй, набрав 270 очков. Победителем стал австриец Штефан Крафт, прыгнувший с трамплина на 148,5 м в обоих попытках и набравший 363,5 балла. За Крафтом следуют соотечественник Ян Хёрль (340,9 балла) и немец Андреас Веллингер (334,1 балла).

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