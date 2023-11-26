ФОТО | В Нарва-Йыэсуу вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Погиб пожилой мужчина(9)
В Нарва-Йыэсуу на улице Поска произошел пожар – пламя охватило двухэтажный многоквартирный деревянный дом, сообщает rus.err. В пожаре погиб пожилой мужчина.
Как сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра, была опасность обрушения крыши, спасатели стали тушить здание снаружи, но позже появилась информация, что внутри могут быть люди.
„В 18:06 спасатели вытащили из здания пострадавшего и передали скорой помощи. По предварительной информации, остальные квартиры пустые“, – сообщила пресс-служба спасательного центра. Вынесенного из дома человека реанимировать не удалось.
Тушить здание будут, вероятно, до утра.
На месте происшествия работает местная бригада, прибыли машины из Нарвы, Силламяэ и Йыхви.
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