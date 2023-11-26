ГАЛЕРЕИ И КАРТА | В ночь на понедельник похолодает до -18°C. На подходе новая снежная буря!

Понедельник, 27.11

Ночью: Облачно с прояснениями, местами (в основном на побережье) снег, утром на северном побережье возможна метель. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье преимущественно северо-восточный, северный 4-10 м/с. Утром ветер на северном побережье усилится порывами до 15 м/с. Температура -7..-13, местами до -18°C, на побережье местами -3..-6°C.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на побережье метель. Ветер северо-восточный, северный усилится до 4-9, порывами 13, на побережье 5-12, порывами до 17 м/с. Поздно вечером на побережье в Вирумаа сила ветра составит до 19 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Синоптики предупреждают, что в понедельник вечером и в ночь на вторник ожидаются сильный снегопад: зона обильных осадков пройдет с Восточной Эстонии на запад. Снежный покров увеличится на несколько сантиметров. Во вторник утром у коммунальных служб будет много работы, заверили синоптики.

Вторник, 28.11

Ночью: облачная погода, во многих местах метель. Ветер северо-западный, западный 5-12, порывами до 15, на побережье до 17 м/с. На побережье Вирумаа сила ветра составит до 14, порывами до 20 м/с. После полуночи ветер постепенно будет ослабевать. Температура -4..-9°C.

Днем: облачная погода. Пройдет снег, более плотные осадки ожидаются в Северной Эстонии, на северном побережье метель. Ветер северо-западный, западный 3-8, на северном побережье 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°C.

Воскресные фотографии из заснеженного Кадриорга:

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