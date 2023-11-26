Финский премьер о наплыве мигрантов из РФ: этих людей выталкивают к границе и не пускают обратно

„В интересах всех, чтобы эта ситуация [с просителями убежища на границе с РФ] закончилось. Это не в интересах самой России, что живущие в Финляндии россияне не могут ездить в РФ“, – заявил глава кабмина Финляндии.

Орпо добавил, что в этой ситуации Россия безжалостно использует граждан третьих стран.

„Этих людей выталкивают к границе и не пускают обратно“, – рассказал премьер.

Он добавил, что правительство готово принять дополнительные меры при ухудшении ситуации.

„При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте“, – заявил Орпо.

Журналисты также спросили у Орпо, являются ли люди с двумя гражданствами угрозой для Финляндии. Орпо отметил, что большинство живущих в стране россиян – обычные люди, однако Россия может оказывать на них влияние.

Он добавил, что в будущем правительству стоит пересмотреть систему двойного гражданства с точки зрения принципа взаимности.

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