ГАЛЕРЕЯ | Зима пришла, чтобы остаться. В Вирумаа ночью было около -20°C

Минувшей ночью официально были зарегистрировано в Нарве — 18,2 градуса мороза, в Йыхви 18,1 ниже нуля, в Вяйке-Маарья — минус 17,7. На некоторых частных метеостанциях в Вирумаа термометр показал -19..-20 градусов. На карте показаны отрицательные температуры в Эстонии между 7 и 8 часами утра. Последний раз такие низкие температуры были в нашей стране в первой половине марта.

В прошлом году конец ноября был довольно теплым. Температура колебалась от 3,3 (Рухну) до минус 4,3 (Кохтла-Ярве). Да и снежный покров был тоньше (до 15 см). В этом году во многих местах Эстонии толщина выпавшего снега составляет 20 см.

Транспортный департамент предупреждает, что на отдельных отрезках дорог возможен гололед.

Днем в воскресенье местами снег, наибольшая вероятность снегопада — на северном побережье. Температура воздуха от -4 до -10, на островах теплее: от -1 до -3.

О погоде на следующей неделе читайте здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.