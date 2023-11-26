В результате полученного в тюрьме ножевого ранения скончался экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда(54)
В США умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, пишут местные СМИ.
Накануне Шовину нанесли в тюрьме несколько ножевых ранений, после чего бывшего полицейского госпитализировали, но он скончался в больнице.
Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать „мишенью“, напоминает „Радио Свобода“.
В мае 2020 года Шовин в составе полицейской бригады задержал жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой купюры. Полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Шовин встал коленом ему на шею и прижимал к земле, несмотря на жалобы на удушье. В результате Флойд задохнулся.
Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих городах США и других стран. Они проходили под девизом Black Lives Matter - „Жизни темнокожих имеют значение“. Протестующие утверждали, что полиция относится к чернокожим хуже, чем к белым, чаще репрессирует их, и требовали покончить с полицейским произволом.
В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 миллионов долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
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