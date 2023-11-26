В больнице после удара ножом скончался экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда

В мае 2020 года Шовин в составе полицейской бригады задержал жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой купюры. Полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Шовин встал коленом ему на шею и прижимал к земле, несмотря на жалобы на удушье. В результате Флойд задохнулся.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих городах США и других стран. Они проходили под девизом Black Lives Matter - „Жизни темнокожих имеют значение“. Протестующие утверждали, что полиция относится к чернокожим хуже, чем к белым, чаще репрессирует их, и требовали покончить с полицейским произволом.