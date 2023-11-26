Новости Эстонии
26.11.2023, 11:50

ФОТО И ВИДЕО | „Такого сильного в наших краях не припомню!“ Смотрите, какие чудеса творились ночью в небе над Эстонией!

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Северное сияние в Ида-Вирумаа
Северное сияние в Ида-Вирумаа
ФОТО: Валерий Куропаткин | Erakogu

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье северное сияние показало свою красу в небе над Эстонией. Особенно ярко это природное явление проявило себя в небе над Ида-Вирумаа.

Многие комментаторы в социальных сетях отмечают, что такого мощного свечения неба в наших краях уже давно не было видно.

Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планеты, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

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RusDelfi
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