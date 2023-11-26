Средняя плата за дорожное страхование выросла на 22 процента. Какой прогноз дает LKF на будущее?

По мнению члена правления LKF Андреса Пийрсалу, перед заключением нового договора дорожного страхования всегда полезно сравнить цены, поскольку страховые компании по-разному рассчитывают размер платежа.

„Цена дорожного страхования не является фиксированной суммой, а зависит от множества различных факторов, таких как тип транспортного средства, его назначение, технические характеристики, история ущерба владельца и еще несколько десятков аспектов. Однако наиболее важными факторами, влияющими на уровень цен на страхование, являются количество страховых случаев, их масштабы и конкуренция на рынке. Цена дорожного страхования в Эстонии определяется жесткой конкуренцией между десятью страховыми компаниями, которые по-разному оценивают риски своих клиентов“, - пояснил Пийрсалу, добавив, что, учитывая размеры эстонского рынка, конкуренция в секторе дорожного страхования более острая, чем в большинстве стран мира.

За первые 10 месяцев текущего года в Эстонии произошло 28 тысяч страховых случаев в сфере дорожного страхования – столько же, сколько в течение аналогичного периода в прошлом году. Средний ущерб от дорожно-транспортного происшествия в Эстонии составляет 2100 евро.

По словам Пийрсалу, за прошедшие годы плата за дорожное страхование претерпела значительные изменения. „Например, средняя годовая плата за дорожное страхование в 2018 году составляла 142, а в 2021 году она снизилась до 102 евро. Затем средняя годовая плата начала расти, достигнув 117 евро к концу октября прошлого года и 144 евро за 10 месяцев этого года“, - сообщил Пийрсалу.

Пийрсалу пояснил, что изменение цен имеет несколько причин: „Например, когда вспыхнула коронавирусная пандемия, количество дорожно-транспортных происшествий в пиковые часы уменьшилось до 40 процентов, что снизило стоимость дорожного страхования. Однако зимние погодные условия могут привести к увеличению случаев дорожно-транспортных происшествий и убытков, что, в свою очередь может привести к росту цен на дорожное страхование“.