Bloomberg: „Ряд крупных стран ЕС“ - за смягчение санкций против России

„Группа крупных стран Евросоюза“ добивается смягчения готовящихся властями ЕС новых санкций против России - об этом сообщило в субботу, 25 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о планируемых ограничительных мерах, которые должны будут помешать РФ обходить наложенные на нее санкции через третьи страны - а именно, приобретать через компании-посредники, зарегистрированные в этих странах некоторые ключевые товары, такие, как полупроводники, которые могут использоваться для производства военной продукции.

По плану руководства ЕС, компании-экспортеры таких товаров должны будут перед ее поставкой вносить определенную сумму на депозитный счет. Если выяснится, что продукция в итоге поставляется в нарушении санкций, как минимум половина этой суммы должна будет пойти в специальный фонд для поддержки Украины, а контракт на поставку должен быть разорван. Кроме того, экспортеров обяжут отчитываться о нарушении санкций компаниями из третьих стран.

Источники агентства утверждают, что некие „крупные страны ЕС“ (какие именно, в материале не говорится) сомневаются как в законности, так и в исполнимости подобных мер. Они также выражают опасение, что это сделает продукцию европейских компаний менее конкурентоспособной. Эти страны хотят сократить список товаров, на импорт которых предлагается ввести ограничения. Между тем, другая группа стран Евросоюза, в которую входят страны Балтии, поддерживает идею такой борьбы с обходом санкций.

Эксперт: Чтобы санкции работали, нужно преследовать нарушителей

15 ноября стало известно, что Еврокомиссия завершила разработку 12-го пакета санкций в отношении России и передала его на рассмотрение странам-членам ЕС. В рамках нового пакета предлагается внести в санкционные списки еще 120 физических и юридических лиц, а также ввести новые ограничения на импорт и экспорт и меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций Европейского Союза.