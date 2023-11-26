Где в Эстонии можно получить бесплатный обед?(25)
В Эстонии довольно много людей живет в относительной бедности. По данным за 2021 год, это 301 100 человек. Это в основном люди старше 65 лет, чей главный источник дохода – пенсия. Но и представители более молодого поколения оказываются порой в таких жизненных ситуациях, когда трудно свести концы с концами. Для тех, кому настолько туго, что приходится экономить на самых базовых вещах, включая продукты, в Таллинне и в других городах работают так называемые суповые кухни, где можно совершенно бесплатно съесть горячий обед. „МК-Эстония“ посетила эти кухни и узнала, чем там кормят и что еще там можно получить.
В Таллинне – несколько суповых кухонь, которые расположены в разных частях города. Одна работает ежедневно, другие – несколько раз в неделю. И те, и другие открыты по 2–3 часа в середине дня.
Прийти сюда может любой желающий без какой-либо предварительной регистрации. Здесь никто не спросит, почему вы пришли, и не попросит никаких справок о доходах. Даже свое имя называть необязательно. Вас просто накормят, и надо сказать – довольно сытно. До отвала, конечно, не наешься, но полноценную тарелку супа с хлебом получить можно.
Корреспондент „МК-Эстонии“ инкогнито посетил две таллиннские суповые кухни и еще одну – по предварительной договоренности с организатором.
День 1
В первый день я отправилась на кухню, которую для нуждающихся организует Армия спасения по адресу Лаэвастику, 1-а, в районе Пальясааре. О моем визите там никто не знал. Я попыталась, насколько это возможно, „слиться“ с другими посетителями.
Кухня сама по себе небольшая – четыре стола по 6 мест. На раздаче еды стоят двое мужчин. Без лишних вопросов один из них предлагает мне сесть и приносит тарелку супа. Порция довольно большая – алюминиевая тарелка вмещает около 400 мл супа. Суп похож на гороховый – с довольно большими кусочками курицы, картошкой и перловкой. Он горячий и вполне вкусный. На столах также стоят тарелочки с двумя видами хлеба. За напитком надо подойти отдельно. Можно выбрать чай или морс.
Посетителей на этой кухне много. Кухня открыта всего 2,5 часа. Подошла я сюда уже ближе к закрытию. Сначала в зале было всего три человека, включая меня. Но за те 15 минут, что я там находилась, все места заполнились. Заходили люди как пожилые, так и помоложе – с виду все вполне прилично выглядели: нельзя сказать, что чье-то бедственное положение бросалось в глаза, но люди, конечно, были не в „соболях“. Каждый молчаливо садился, съедал тарелку супа с хлебом, выпивал кружку морса или чая и со словами благодарности выходил.
Мужчины, стоявшие на раздаче еды, никого ни о чем не спрашивали, не смотрели с упреком, а лишь следили за порядком и подкладывали хлеба на тарелки.
День 2
При поддержке городской управы в Ласнамяэ работает суповая кухня по адресу Паэ, 19/1. Она открыта ежедневно с 12 до 15 часов. Здесь предлагают горячий суп, который можно также взять с собой. Время от времени здесь можно получить и некоторые предметы гигиены.
На входе один из, вероятно, постоянных посетителей, видя мою сконфуженность, ободряюще предлагает мне пройти внутрь, заверяя, что там меня накормят и еще с собой дадут.
Суповая кухня здесь также располагается в небольшом помещении. Внутри четыре стола со скамейками.
Захожу внутрь. Людей немного, пара человек обедает. За стойкой с едой мужчина наливает мне тарелку супа, дает два куска хлеба и еще пакетик с овсяным печеньем. Суп с капустой – очень вкусный и сытный. Пока я его ем, внутрь заходят еще несколько человек: один мужчина в изрядно грязной одежде, словно со стройки вышел; пожилая женщина, которая берет еду с собой; еще несколько на вид приличных людей рассаживаются за столами.
Некоторые по-приятельски общаются с поваром и на выходе говорят „до завтра“. Напротив меня садится пожилой, но весьма статный мужчина.
„Печенье будешь?“ – предлагает он мне свой пакетик. Я отказываюсь. И тут же понимаю, что только что этот же мужчина сидел со мной рядом в автобусе, причем ехали мы с другого конца города.
И поесть, и одеться, и пообщаться
Еще одна суповая кухня Армии спасения два раза в неделю открыта по адресу Катусепапи, 23. Сюда мы с фотографом пришли уже по предварительной договоренности с организатором. Кроме суповой кухни здесь располагается духовно-социальный центр Lootus, куда люди приходят не только поесть, но и пообщаться.
Здесь проходят разные мероприятия, богослужения, киносеансы, собираются группы общения для женщин, группы поддержки для зависимых людей, даже дают уроки игры на гитаре. Тут же можно бесплатно взять одежду и обувь, которую приносят неравнодушные люди.
Кухня здесь – такая же, как и две первые: несколько столов вмещают 30 человек. Молодой мужчина Артур с заметной самоотдачей занимается своим делом – наливает суп всем приходящим. Хотя людей немного. По словам руководителя центра Ирины Коноваловой, основная часть посетителей в этот день уже прошла, и почти весь суп закончился.
В среднем за день сюда приходят поесть 80–120 человек, для которых готовят около 100 литров супа. В холодное время года желающих получить горячий обед становится больше, летом – поменьше.
„Суп мы выдаем по вторникам, четвергам и еще в субботу, когда у нас проходит богослужение. Супы всегда разные: борщ, щи, суп с вермишелью, солянка. Сегодня рассольник был. Суп готовят в нашем корпусе в Копли. Оттуда его привозят сюда в специальных термосах. Обычно еды всем хватает. Но на всякий случай про запас у нас куплены пачки с быстрой вермишелью. Ее мы даем людям, если вдруг суп заканчивается“, – рассказывает Ирина.
По ее словам, в центр приходят разные люди: и бездомные, и много пенсионеров, и даже те, кто просто работает где-то рядом, заходят поесть.
„Прийти может любой. Мы не спрашиваем каких-то приглашений или еще
чего-то. Работает сарафанное радио, и люди узнают о нас. В основном приходят люди от 40 лет и старше. Дети редко бывают. Но иногда приходят парами: муж-жена. В целом же больше бывает мужчин. Если говорить о женщинах – то это в основном пенсионеры. А мужчины приходят более молодого возраста. Это либо люди с зависимостями, либо те, кто вышел из тюрьмы, из приютов, либо одинокие. Не сказать, что все время одни и те же люди, но есть и те, кто регулярно приходит. Здесь действительно вкусно, и нам не стыдно приглашать сюда людей“, – говорит Ирина.
По субботам перед богослужением здесь также угощают чаем с бутербродами, а после – и супом.
„У нас есть еще и женская община, занятия для зависимых людей, курсы игры на гитаре. Там мы тоже угощаем людей чаем с печеньем. У нас домашняя атмосфера, чтобы люди уютно чувствовали себя. Люди приходят достаточно открытые. Делятся своими проблемами. Среди пенсионеров много тех, кто одинок, у кого дети за границей. Есть люди, которые живут на улице. Но они не агрессивны. Всегда благодарны, – добавляет Ирина. – Большинство, конечно, приходит покушать“.
Бывает, что приходят выпившие, но с такими там беседуют и просят все же уважать других и не приходить в нетрезвом виде.
„На второй раз делаем более серьезное предупреждение. На третий раз уже не пускаем. Но, слава богу, у нас – все очень мирно, ни скандалов, ни конфликтов. Люди очень добрые – как русские, так и эстонцы. Украинцы приходили, когда нам выделяли средства для помощи им, – говорит Ирина. – За этот год мы выдали 7785 порций супа. И 250 человек получили здесь гуманитарную помощь“.
Центр, в том числе суповые кухни, существует на средства в основном иностранных спонсоров, и бюджет ограничен. Во многом центр находится на самообеспечении. Поэтому руководитель обращается ко всем с просьбой приносить чистые теплые вещи и обувь для нуждающихся.
Пока мы разговариваем с Ириной, в центр один за другим заходят люди: пара средних лет, мать-одиночка (по словам Ирины), несколько пенсионеров. Кто-то в первую очередь выбирает одежду, которая лежит тут же в коробках, кто-то хочет сперва поесть. Ко времени закрытия кухни суп уже закончился.
В зале еще до нашего прихода уже беседовали две женщины. Интересуюсь у них, что их сюда привело.
Пожилая женщина Нина из Ласнамяэ говорит, что живет одна, и ей не хочется готовить. В центр она пришла только второй раз, но ей здесь уже нравится.
„Где-то готовлю, где-то не готовлю. Сегодня мне нечего покушать, и я пришла сюда. Мне понравилось. Чистота, порядок. Я-то думала, что здесь как-то не очень культурно. Но на самом деле – даже лучше, чем в столовой“, – говорит Нина.
„Иногда плохо чувствуешь себя, и сил нет готовить. Вот пришли сюда. Заодно людей посмотрели, что-то послушали. Я сюда все время прихожу. На празднике у них была, когда им год исполнился. Они очень красиво угощали, стол накрыли. Показали, как у них все начиналось. Мой старший ребенок, ему 39 лет, ходит сюда со мной. Но сегодня у него был приступ эпилепсии, и он не смог. Муж с ним остался. А живем мы в Маарду. Сюда нам очень нравится приходить. Здесь люди добрые“, – говорит вторая собеседница Светлана.
Артур рассказывает, что всю жизнь работает в Армии спасения, как и его родители. Кроме того, что он помогает на кухне, он же здесь проводит и уроки игры на гитаре. У Артура – музыкальное образование.
Волонтер Вячеслав попал в Армию спасения через реабилитационный центр, где прошел программу восстановления, и решил, что хочет помогать людям. Раньше, по его словам, слишком большую часть его жизни занимал алкоголь. Но мужчина решил, что не хочет так продолжать. Теперь он помогает другим людям справляться со сложными ситуациями.
В декабре, по словам Ирины, будет проходить акция рождественских котелков. Возле крупных торговых центров будут стоять люди в одежде с логотипами Армии спасения. Через них все желающие смогут пожертвовать средства на социальную деятельность организации.
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Комментарий
Бетина Бешкина, вице-мэр Таллинна
Ежедневное меню суповой кухни рассчитано на 160 порций, этого количества на данный момент достаточно. В среднем суповую кухню ежедневно посещают 120–150 человек. А если часть супа остаётся, то клиентам предлагают взять его с собой.
Меню составляют на две недели – каждый день разный вид супа. Дополнительно раз в месяц клиентам предлагают кондитерские изделия и раздают средства гигиены.
Количество клиентов скорее зависит от погоды, чем от сезона. В плохую погоду приходит меньше людей. Работники суповой кухни говорят, что если ранее среди клиентов было больше тех, кто ведет асоциальный образ жизни, то сейчас приходят пенсионеры, люди с нетрудоспособностью и те, кто лишился работы.
В 2023 году из бюджета Таллинна выделено на деятельность суповой кухни 108 900 евро. Сейчас идет обсуждение бюджета на 2024 год, {сколько выделят – неизвестно}, о конкретной сумме говорить рано.
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Суповые кухни в разных городах
Таллинн
Паэ 21/1. Открыто: Пн-Вс 12.00–15.00.
Лаэвастику, 1-а (Армия спасения). Открыто: Пн-Чт. 11.00–13.30.
Катусепапи, 23 (Армия спасения). Открыто: Вт, Чт 12.00–15.00.
Центральный рынок (на углу улиц Ластекоду и Торупилли). Открыто: Пт 7.00–10.00, Сб 7.00–9.00, Вс 9.00–10.00.
Маарду
Калласмаа, 9 (Социальный дом). Открыто: Пн-Вс 12.00–14.00.
Тарту
Рийа, 27 (Церковь Святого Павла). Открыто: Пн–Пт 11.00–13.00, Сб 10.00–12.30.
Пярну
Михкли, 2-а (MTÜ Pärnu Horisont). Открыто: Пн–Вс 10.30–13.30.
Йыхви
Кааре, 7 (Социальный дом Йыхви). Открыто: Пн–Вс 11.00–13.00.
Силламяэ
Ранна, 31-а (Эстонская Методистская церковь). Открыто: Пн–Пт 12.00–14.00.
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