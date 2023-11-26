Где в Эстонии можно получить бесплатный обед?

Мужчины, стоявшие на раздаче еды, никого ни о чем не спрашивали, не смотрели с упреком, а лишь следили за порядком и подкладывали хлеба на тарелки.

Посетителей на этой кухне много. Кухня открыта всего 2,5 часа. Подошла я сюда уже ближе к закрытию. Сначала в зале было всего три человека, включая меня. Но за те 15 минут, что я там находилась, все места заполнились. Заходили люди как пожилые, так и помоложе – с виду все вполне прилично выглядели: нельзя сказать, что чье-то бедственное положение бросалось в глаза, но люди, конечно, были не в „соболях“. Каждый молчаливо садился, съедал тарелку супа с хлебом, выпивал кружку морса или чая и со словами благодарности выходил.

Кухня сама по себе небольшая – четыре стола по 6 мест. На раздаче еды стоят двое мужчин. Без лишних вопросов один из них предлагает мне сесть и приносит тарелку супа. Порция довольно большая – алюминиевая тарелка вмещает около 400 мл супа. Суп похож на гороховый – с довольно большими кусочками курицы, картошкой и перловкой. Он горячий и вполне вкусный. На столах также стоят тарелочки с двумя видами хлеба. За напитком надо подойти отдельно. Можно выбрать чай или морс.

В первый день я отправилась на кухню, которую для нуждающихся организует Армия спасения по адресу Лаэвастику, 1-а, в районе Пальясааре. О моем визите там никто не знал. Я попыталась, насколько это возможно, „слиться“ с другими посетителями.

Прийти сюда может любой желающий без какой-либо предварительной регистрации. Здесь никто не спросит, почему вы пришли, и не попросит никаких справок о доходах. Даже свое имя называть необязательно. Вас просто накормят, и надо сказать – довольно сытно. До отвала, конечно, не наешься, но полноценную тарелку супа с хлебом получить можно.

В Таллинне – несколько суповых кухонь, которые расположены в разных частях города. Одна работает ежедневно, другие – несколько раз в неделю. И те, и другие открыты по 2–3 часа в середине дня.

Кухня здесь – такая же, как и две первые: несколько столов вмещают 30 человек. Молодой мужчина Артур с заметной самоотдачей занимается своим делом – наливает суп всем приходящим. Хотя людей немного. По словам руководителя центра Ирины Коноваловой, основная часть посетителей в этот день уже прошла, и почти весь суп закончился.

Здесь проходят разные мероприятия, богослужения, киносеансы, собираются группы общения для женщин, группы поддержки для зависимых людей, даже дают уроки игры на гитаре. Тут же можно бесплатно взять одежду и обувь, которую приносят неравнодушные люди.

Еще одна суповая кухня Армии спасения два раза в неделю открыта по адресу Катусепапи, 23. Сюда мы с фотографом пришли уже по предварительной договоренности с организатором. Кроме суповой кухни здесь располагается духовно-социальный центр Lootus, куда люди приходят не только поесть, но и пообщаться.

„Печенье будешь?“ – предлагает он мне свой пакетик. Я отказываюсь. И тут же понимаю, что только что этот же мужчина сидел со мной рядом в автобусе, причем ехали мы с другого конца города.

Захожу внутрь. Людей немного, пара человек обедает. За стойкой с едой мужчина наливает мне тарелку супа, дает два куска хлеба и еще пакетик с овсяным печеньем. Суп с капустой – очень вкусный и сытный. Пока я его ем, внутрь заходят еще несколько человек: один мужчина в изрядно грязной одежде, словно со стройки вышел; пожилая женщина, которая берет еду с собой; еще несколько на вид приличных людей рассаживаются за столами.

На входе один из, вероятно, постоянных посетителей, видя мою сконфуженность, ободряюще предлагает мне пройти внутрь, заверяя, что там меня накормят и еще с собой дадут.

При поддержке городской управы в Ласнамяэ работает суповая кухня по адресу Паэ, 19/1. Она открыта ежедневно с 12 до 15 часов. Здесь предлагают горячий суп, который можно также взять с собой. Время от времени здесь можно получить и некоторые предметы гигиены.

В среднем за день сюда приходят поесть 80–120 человек, для которых готовят около 100 литров супа. В холодное время года желающих получить горячий обед становится больше, летом – поменьше.

„Суп мы выдаем по вторникам, четвергам и еще в субботу, когда у нас проходит богослужение. Супы всегда разные: борщ, щи, суп с вермишелью, солянка. Сегодня рассольник был. Суп готовят в нашем корпусе в Копли. Оттуда его привозят сюда в специальных термосах. Обычно еды всем хватает. Но на всякий случай про запас у нас куплены пачки с быстрой вермишелью. Ее мы даем людям, если вдруг суп заканчивается“, – рассказывает Ирина.

По ее словам, в центр приходят разные люди: и бездомные, и много пенсионеров, и даже те, кто просто работает где-то рядом, заходят поесть.

„Прийти может любой. Мы не спрашиваем каких-то приглашений или еще

чего-то. Работает сарафанное радио, и люди узнают о нас. В основном приходят люди от 40 лет и старше. Дети редко бывают. Но иногда приходят парами: муж-жена. В целом же больше бывает мужчин. Если говорить о женщинах – то это в основном пенсионеры. А мужчины приходят более молодого возраста. Это либо люди с зависимостями, либо те, кто вышел из тюрьмы, из приютов, либо одинокие. Не сказать, что все время одни и те же люди, но есть и те, кто регулярно приходит. Здесь действительно вкусно, и нам не стыдно приглашать сюда людей“, – говорит Ирина.

По субботам перед богослужением здесь также угощают чаем с бутербродами, а после – и супом.

„У нас есть еще и женская община, занятия для зависимых людей, курсы игры на гитаре. Там мы тоже угощаем людей чаем с печеньем. У нас домашняя атмосфера, чтобы люди уютно чувствовали себя. Люди приходят достаточно открытые. Делятся своими проблемами. Среди пенсионеров много тех, кто одинок, у кого дети за границей. Есть люди, которые живут на улице. Но они не агрессивны. Всегда благодарны, – добавляет Ирина. – Большинство, конечно, приходит покушать“.