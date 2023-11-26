СВОДКА ЗА СУТКИ | Рейсовый автобус выехал с трассы и опрокинулся. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 25 ноября, в 07.45 на 21-м километре шоссе Харью-Ристи — Ригулди — Вынткюла (волость Ляэне-Харью, Харьюмаа) 49-летний мужчина на рейсовом автобусе Iveco Bus Grossway выехал на повороте с трассы. Автобус опрокинулся, водитель доставлен в больницу.

В 09.55 в поселке Луйге (волость Кийли, Харьюмаа) 29-летняя женщина заводила автомобиль Kia Ceed. Находясь снаружи машины, она нажала сцепление и автомобиль начал движение и въехал в стену, при этом женщину зажало между автомобилем и стеной. Пострадавшую доставили в больницу

В 13.32 в селе Тагула 21-летний молодой человек на автомобиле Audi Q5 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Škoda Fabia, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате столкновения водитель Škoda получил травмы и был доставлен в больницу.

В 20.29 в Таллинне на перекрестке улиц Лыйме и Сыле 20-летний водитель на Škoda Roomster не пропустил двигавшуюся по главной дороге Toyota Auris, которой управлял 30-летний мужчина. В результате столкновения пострадал и был доставлен в больницу водитель Toyota.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 25 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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