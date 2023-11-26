Новости Эстонии
26.11.2023, 08:25

На утро воскресенья без света остаются более 2700 потребителей электроэнергии

 (3)
Линия электропередачи
Линия электропередачи
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По данным сетевого оператора Elektrilevi, утром 26 ноября в Эстонии отключен от электроснабжения 2671 потребитель.

Согласно карте отключений электроэнергии, более половины всех отключений сосредоточено в Вильяндиском уезде, свыше 600 клиентов также отключены в Валгамаа.

Как сообщал накануне Elektrilevi, снегопад в последние дни стал причиной многочисленных отключений электроэнергии во многих районах Эстонии. В пятницу и субботу наиболее масштабные аварии произошли в Рапламаа и Валгамаа.

В течение 25 ноября дня электроснабжение было восстановлено 10 175 потребителям.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии