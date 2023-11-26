26.11.2023, 08:25
На утро воскресенья без света остаются более 2700 потребителей электроэнергии(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным сетевого оператора Elektrilevi, утром 26 ноября в Эстонии отключен от электроснабжения 2671 потребитель.
Согласно карте отключений электроэнергии, более половины всех отключений сосредоточено в Вильяндиском уезде, свыше 600 клиентов также отключены в Валгамаа.
Как сообщал накануне Elektrilevi, снегопад в последние дни стал причиной многочисленных отключений электроэнергии во многих районах Эстонии. В пятницу и субботу наиболее масштабные аварии произошли в Рапламаа и Валгамаа.
В течение 25 ноября дня электроснабжение было восстановлено 10 175 потребителям.
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