На утро воскресенья без света остаются более 2700 потребителей электроэнергии

Согласно карте отключений электроэнергии, более половины всех отключений сосредоточено в Вильяндиском уезде, свыше 600 клиентов также отключены в Валгамаа.

Как сообщал накануне Elektrilevi, снегопад в последние дни стал причиной многочисленных отключений электроэнергии во многих районах Эстонии. В пятницу и субботу наиболее масштабные аварии произошли в Рапламаа и Валгамаа.

В течение 25 ноября дня электроснабжение было восстановлено 10 175 потребителям.

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