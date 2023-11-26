ХАМАС освободил вторую группу израильских заложников(22)
Еще 13 израильских заложников и четыре гражданина Таиланда, удерживаемые в секторе Газа, были в ночь на воскресенье переданы ХАМАС Красному Кресту, после чего вернулись в Израиль.
Обмен был под угрозой срыва и состоялся с задержкой после посреднического вмешательства Катара и Египта.
Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в воскресенье, сообщает TimesofIsrael.
Канцелярия премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщает, что семьи, чьи близкие включены в список, переданный Катаром, который выступает посредником между Израилем и ХАМАС, будут уведомлены об ожидающемся освобождении.
Это будет третий день четырехдневного перемирия. Катар заявил ранее, что надеется на продление и дальнейшее освобождение заложников.
Израильская тюремная служба сообщила об освобождении 39 палестинских заключенных, как ожидалось исходя из условий соглашения об освобождении заложников, передает Би-би-си.
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