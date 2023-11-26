ВИДЕО | Бывшая звезда сборной Бразилии по футболу стала жертвой вооруженного ограбления в Рио

На камеры попал драматический момент, когда бывшую звезду сборной Бразилии Фреда Шавеса под дулом пистолета выгоняют из машины во время вооруженного ограбления.

Драма произошла в четверг вечером после того, как бывший нападающий покинул стадион „Маракана“, где „Флуминенсе“ победил „Сан-Паулу“ в чемпионате Бразилии.

На кадрах видно, как трое мужчин выходят из белой машины, преследовавшей Фреда, и подбегают к его машине, прежде наставить на него дуло пистолета.

После того, как Фреда вытащили из машины, он бросился за ближайшее дерево и лежал на тротуаре лицом вниз. Помимо внедорожника грабители забрали телефон бывшего футболиста.

Официальных комментариев со стороны полиции пока не поступало, и предполагается, что никаких арестов не произошло.

Фред, он же Фредерико Шавес Гедес, является вторым бомбардиром в истории „Флуминенсе“, со 199 голами во всех соревнованиях.

В период с 2005 по 2014 годы выступал за сборную Бразилии, отличился 18 забитыми мячами.

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